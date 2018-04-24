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Пермские полицейские накрыли эротический спа-салон
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Пермские полицейские накрыли эротический спа-салон 

АиФ Пермь 48 минут назад
Фото: АиФ Пермь
По жалобе жильцов дома на улице Пермская, в одну из квартир нагрянули с проверкой пермские полицейские. На первом этаже здесь располагался круглосуточный спа-салон. К заведению днём, а особенно ночью подъезжали автомобили, мешая отдыхать жильцам других квартир.
Внутри спа-салона полицейские застали администратора, девушек-работниц и посетителя. Выяснилось, что сотрудницы оказывают клиентам услуги эротического массажа за 7-8 тысяч рублей за час. В нарушение законодательства девушки работали без заключения трудовых договоров.
«В результате проверки полицейские выявили и другие многочисленные нарушения, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. — На проведение услуг массажа отсутствовала лицензия, заведение работало круглосуточно на территории жилого дома. Также в спа-салоне реализовывали кофе с признаками контрафактности и табак для кальяна без маркирующих элементов. В помещении выявлены нарушения противопожарной безопасности».
После полицейский проверки деятельность спа-салона была приостановлена, сайт по решению суда заблокирован. По закону владельцам эротического заведения грозят значительные штрафы.
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