Совфед предложил наказывать за информационный экстремизм

Так, штрафы для физлиц за информационный экстремизм могут составить от 50 до 100 тысяч рублей. Сама новация призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных, отметила автор инициативы, сенатор Ирина Гехт

В частности, поправки касаются действий «псевдоэкологических» некоммерческих организаций, преследующих политические цели. Автор инициативы отмечает, что определить критерии недостоверной информации достаточно сложно. Оценивать корректность сведений должны «органы власти, курирующие ту или иную тематику».

По мнению экологов и юристов, если достоверной будет считаться только информация профильных госорганов, то норма может использоваться против жителей и гражданского общества.