Ещё
Совфед предложил наказывать за информационный экстремизм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совфед предложил наказывать за информационный экстремизм 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
За распространение недостоверной информации в России могут ввести наказание. Соответствующие поправки в КоАП разрабатывают в Совете Федерации, пишет газета «Известия».
Так, штрафы для физлиц за информационный экстремизм могут составить от 50 до 100 тысяч рублей. Сама новация призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных, отметила автор инициативы, сенатор Ирина Гехт.
В частности, поправки касаются действий «псевдоэкологических» некоммерческих организаций, преследующих политические цели. Автор инициативы отмечает, что определить критерии недостоверной информации достаточно сложно. Оценивать корректность сведений должны «органы власти, курирующие ту или иную тематику».
По мнению экологов и юристов, если достоверной будет считаться только информация профильных госорганов, то норма может использоваться против жителей и гражданского общества.
ТВ Центр: последние новости
В Центробанке рассказали о росте российской экономики Лавров: удар по Сирии был нужен для срыва расследования экспертов ОЗХО Как работает флагманский МФЦ в "Москва-Сити"
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины108
Кремль готовит суперманевр433
Правительство Британии уличили во лжи28
Арестован главный экономист ЦБ76
Британия ответила РФ по делу Скрипаля14
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение