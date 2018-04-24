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Штрафы до 100 тысяч рублей могут грозить гражданам за распространение ложной информации
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Штрафы до 100 тысяч рублей могут грозить гражданам за распространение ложной информации 

Авторадио 53 минуты назад
Фото: Ведомости Урал
Такую инициативу предложили в Совете Федерации. Речь идет о публичных выступлениях, содержащих ложные сведения. Наказание будет грозить, как физическим лицам, так и некоммерческим организациям. Особое внимание будет уделяться мероприятиям по экологическим, социальным и экономическим вопросам, заявила ТАСС автор инициативы, сенатор Ирина Гехт: «Все чаще и некоммерческие организации, и граждане выступают публично с той информацией, которая не соответствует действительности. Тем самым, манипулируя и общественным мнением и в принципе внося элементы излишней эмоциональности в те или иные вопросы. Поэтому ответственность за недостоверность информации предлагается распространить и на физических лиц, и на некоммерческие организации. Речь идет о публичных мероприятиях, допустим, общих собраниях, митингах, каких-то конференциях».
Гехт добавила, что оценку достоверности информации будут давать экспертные сообщества при ведомствах, либо независимые специалисты.
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