Штрафы до 100 тысяч рублей могут грозить гражданам за распространение ложной информации

Такую инициативу предложили в Совете Федерации . Речь идет о публичных выступлениях, содержащих ложные сведения. Наказание будет грозить, как физическим лицам, так и некоммерческим организациям. Особое внимание будет уделяться мероприятиям по экологическим, социальным и экономическим вопросам, заявила ТАСС автор инициативы, сенатор Ирина Гехт : «Все чаще и некоммерческие организации, и граждане выступают публично с той информацией, которая не соответствует действительности. Тем самым, манипулируя и общественным мнением и в принципе внося элементы излишней эмоциональности в те или иные вопросы. Поэтому ответственность за недостоверность информации предлагается распространить и на физических лиц, и на некоммерческие организации. Речь идет о публичных мероприятиях, допустим, общих собраниях, митингах, каких-то конференциях». Гехт добавила, что оценку достоверности информации будут давать экспертные сообщества при ведомствах, либо независимые специалисты.