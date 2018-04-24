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Информационных экстремистов предлагают наказывать рублем
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Информационных экстремистов предлагают наказывать рублем 

Хабаровский край сегодня 49 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В России предлагают ввести наказание за распространение недостоверной информации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». Соответствующие поправки в КоАП разрабатывают в Совете Федерации.
Штрафы для физлиц за информационный экстремизм могут составить 50–100 тыс. рублей, а сама новация призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных, рассказала автор инициативы, сенатор Ирина Гехт.
В частности, поправки касаются действий «псевдоэкологических» некоммерческих организаций, которые преследуют политические цели. Автор инициативы считает, что определить критерии недостоверной информации достаточно сложно. При этом оценивать корректность сведений должны «органы власти, курирующие ту или иную тематику».
Экологи и юристы, в свою очередь, опасаются, что если достоверной будет считаться только информация профильных госорганов, норма может использоваться против жителей и гражданского общества.
Подробнее — в материале «Известий»: Информационному экстремизму нашли место в КоАП
https://iz.ru/735701/iuliia-makarova-tatiana-berseneva/informatcionnomu-ekstremizmu-nashli-mesto-v-koap
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