Информационных экстремистов предлагают наказывать рублем

Штрафы для физлиц за информационный экстремизм могут составить 50–100 тыс. рублей, а сама новация призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных, рассказала автор инициативы, сенатор Ирина Гехт

В частности, поправки касаются действий «псевдоэкологических» некоммерческих организаций, которые преследуют политические цели. Автор инициативы считает, что определить критерии недостоверной информации достаточно сложно. При этом оценивать корректность сведений должны «органы власти, курирующие ту или иную тематику».

Экологи и юристы, в свою очередь, опасаются, что если достоверной будет считаться только информация профильных госорганов, норма может использоваться против жителей и гражданского общества.

Подробнее — в материале «Известий»: Информационному экстремизму нашли место в КоАП

https://iz.ru/735701/iuliia-makarova-tatiana-berseneva/informatcionnomu-ekstremizmu-nashli-mesto-v-koap