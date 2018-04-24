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В среду улицы Вторчермета закроют для проезда военной техники к 9 Мая
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В среду улицы Вторчермета закроют для проезда военной техники к 9 Мая 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В среду, 25 апреля, на Вторчермете пройдет последняя тренировка военных к параду 9 Мая. Об этом Е1.RU рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
В 8:30 гаишники начнут перекрывать улицы. До 13:00 автомобилисты не смогут проехать по 2-й Новосибирской от Палисадной до Окружной, по Зенитчиков от Палисадной до Братской, по Патриса Лумумбы от Братской до Военной, по Эскадронной от Окраинной до 2-й Новосибирской.
Из-за перекрытия дорог автобусы, которые ездят по улице 2-й Новосибирской, изменят маршруты. Так, автобусы № 26 разделят на две части. С 9:00 часть будет ездить от «Умельцев» до «Меги», а другая — от больницы № 24 до «Глобуса». Маршрут № 018 на время репетиций будет ходить только до 32-го военного городка, а именно до остановки «Палисадная». А на автобусах № 077 можно будет доехать только до остановки «Магазин „Клен“».
Первую тренировку на Вторчермете мы показывали в прямом эфире.
Военные также сегодня выйдут в центр, чтобы отрепетировать пешую часть парада. На время репетиции будут перекрыты центральные улицы. А в пятницу на площадь 1905 года выедут танки для ночной репетиции.
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