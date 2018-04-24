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СМИ: Пентагон мог солгать о неэффективности российских систем ПВО
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СМИ: Пентагон мог солгать о неэффективности российских систем ПВО 

RT на русском 21 минуту назад
Американский журнал The National Interest сообщил, что Пентагон мог умышленно солгать о неэффективности российских систем ПВО, чтобы повлиять на российско-турецкую сделку по покупке зенитно-ракетных комплексов С-400.
Отмечается, что представители военного ведомства заявляли, что российские системы ПВО, стоящие на вооружении сирийской армии, не смогли отразить удары ракет во время недавней военной операции США и её союзников в Сирии. Также они добавили, что Россия не задействовала своё собственное противовоздушное вооружение во время того нападения.
Всё это, по мнению Пентагона, свидетельствует о неэффективности российских систем ПВО.
Однако издание отмечает, что данные заявления идут вразрез с многомиллиардными затратами США на стелс-технологии для обхода созданных в России средств противовоздушной обороны.
По версии журнала, заявления чиновников Пентагона могут быть ложью и направлены лишь на то, чтобы убедить союзника по НАТО Турцию не покупать С-400 у России.
14 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что силы противовоздушной обороны Сирии перехватили 71 ракету, выпущенную военными США, Великобритании и Франции.
При этом в Пентагоне утверждают, что действия сирийских средств ПВО были неэффективны и представляли угрозу мирному населению.
RT на русском: последние новости
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