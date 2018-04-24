СМИ: Пентагон мог солгать о неэффективности российских систем ПВО

Отмечается, что представители военного ведомства заявляли, что российские системы ПВО, стоящие на вооружении сирийской армии, не смогли отразить удары ракет во время недавней военной операции США и её союзников в Сирии . Также они добавили, что Россия не задействовала своё собственное противовоздушное вооружение во время того нападения.

Всё это, по мнению Пентагона, свидетельствует о неэффективности российских систем ПВО.

Однако издание отмечает, что данные заявления идут вразрез с многомиллиардными затратами США на стелс-технологии для обхода созданных в России средств противовоздушной обороны.

По версии журнала, заявления чиновников Пентагона могут быть ложью и направлены лишь на то, чтобы убедить союзника по НАТО Турцию не покупать С-400 у России.

При этом в Пентагоне утверждают, что действия сирийских средств ПВО были неэффективны и представляли угрозу мирному населению.