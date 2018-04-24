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Эксперт оценил сообщения о занижении Пентагоном характеристик российских систем ПВО
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Эксперт оценил сообщения о занижении Пентагоном характеристик российских систем ПВО 

RT на русском 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что Пентагон мог умышленно заявить о неэффективности российских систем ПВО для оказания влияния на российско-турецкую сделку по покупке зенитно-ракетных комплексов С-400.
«Это своего рода элемент информационной войны для потребителя. Турция знает характеристики американской системы «Патриот» на практике. Под предлогом технического обслуживания эти комплексы были выведены с территории Турции и туда больше не вернулись. Тогда она обратилась к другим странам-производителям ПВО и выбрала именно российские комплексы. Россия не просто предоставила техническую информацию. Как правило, когда продаются такого рода комплексы, то заказчиков возят на полигоны и показывают, как они работают», — отметил Леонков.
Эксперт отметил, что Пентагон и другие специалисты друг другу противоречат.
«Если характеристики российских комплексов такие уж плохие, зачем тогда США тратят большие деньги, значит не надо им развивать военные программы. Если такие траты есть, то тогда кто даёт неверную информацию? США пытаются найти те рычаги, на которые они смогут надавить, чтобы Турция отказалась от российских комплексов», — заключил Леонков.
Ранее американские СМИ сообщили, что Минобороны США могло умышленно солгать о неэффективности российских систем ПВО.
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