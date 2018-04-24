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Китай с мая отменяет ввозные пошлины на медикаменты
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Китай с мая отменяет ввозные пошлины на медикаменты 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ — Китай с 1 мая отменит ввозные пошлины на 28 наименований медикаментов. Как рассказали корр. Синьхуа в Министерстве финансов, нулевая пошлина распространяется на подавляющее большинство импортных лекарственных средств, особенно препараты от онкологических заболеваний, которые фактически уже импортируются в Китай. Исключение составят разве что те, которые не производятся за рубежом — например, так называемая «пилюля из коровьего безоарового камня для оживления», изготовляемая исключительно вручную и способная спасти жизнь при инсульте, а также ряд лекарств, содержащих алкалоиды, подчеркнули в министерстве.
Ранее Госсовет КНР, принимая решение о пересмотре пошлин на импорт медикаментов, аргументировал его необходимостью совершенствовать систему лекарственного обеспечения, поднять на более высокий уровень национальную медицину и повысить благосостояние населения в данной сфере. -0-
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