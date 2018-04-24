В США полицейские обнажили чернокожую нарушительницу

Полицейские обнажили грудь чернокожей женщины во время ареста в ресторане Waffle House в американском штате Алабама. Об этом пишет The Washington Post , газета публикует видео произошедшего.

На кадрах 25-летняя Чикесия Клемонс (Chikesia Clemons) сидит на стуле в дайнере, а сотрудник полиции держит ее за руку и шею. Девушка пытается рассказать офицеру о разногласиях с работницей заведения и заявляет, что для происходящего нет причин.

Затем видео перескакивает на момент, когда полицейские подняли Клемонс со стула и повалили на землю. «Вы серьезно? Что я сделала не так?» — спросила она. В этот момент грудь девушки выскочила из платья. Клемонс попыталась прикрыться, офицеры в ответ потребовали прекратить сопротивляться. Один из них сказал, что сломает ей руку. После другой полицейский схватил девушку за горло, на что она закричала, что ее душат.

Мать арестованной рассказала, что девушке предъявили обвинения в хулиганстве и сопротивлении аресту. Женщина также уточнила, что спор возник после того, как ее дочь отказалась заплатить дополнительные 50 центов за пластиковую посуду. По ее словам, Чикесия ждала, когда ей дадут контакты менеджера, чтобы она смогла оставить жалобу, при этом никто не просил ее уйти, а затем внезапно прибыли полицейские.

В то же время представители Waffle House указали, что есть причины не доверять версии Клемонс. Они отметили, что полученная ими информация серьезно отличается и полностью оправдывает действия полицейских.

Газета пишет, что инцидент произошел рано утром 22 апреля и привел к протестам возле ресторана, во время которых арестовали одного человека.