Администрация района взыскала ущерб с Орловской области

Арбитражный суд региона решил взыскать с Орловской области в пользу Свердловского района материальный ущерб в размере 1 839 424 рублей. Это стоимость квартиры, которую приобрела районная администрация по решению суда для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида.

Изначально в письменном отзыве на иск областные чиновники возражали против удовлетворения заявленных требований, приводя ряд аргументов. Специальное регулирование Орловской области, устанавливающее право инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 января 2005 года на обеспечение жильем из государственного жилищного фонда, отсутствует.

Орловская область не наделяла органы местного самоуправления полномочиями на обеспечение указанной категории граждан жилыми помещениями. Следовательно, у Орловской области не возникла обязанность по финансовому обеспечению.

Эти доводы были отклонены арбитражным судом, так как указанные обстоятельства не могут служить основанием к отказу в выполнении государством взятых на себя публично-правовых обязательств. Отсутствие денежных средств в бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период также не может служить основанием для отказа, указано в решении.