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Администрация района взыскала ущерб с Орловской области
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Администрация района взыскала ущерб с Орловской области 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд региона решил взыскать с Орловской области в пользу Свердловского района материальный ущерб в размере 1 839 424 рублей. Это стоимость квартиры, которую приобрела районная администрация по решению суда для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида.
Изначально в письменном отзыве на иск областные чиновники возражали против удовлетворения заявленных требований, приводя ряд аргументов. Специальное регулирование Орловской области, устанавливающее право инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 января 2005 года на обеспечение жильем из государственного жилищного фонда, отсутствует.
Орловская область не наделяла органы местного самоуправления полномочиями на обеспечение указанной категории граждан жилыми помещениями. Следовательно, у Орловской области не возникла обязанность по финансовому обеспечению.
Эти доводы были отклонены арбитражным судом, так как указанные обстоятельства не могут служить основанием к отказу в выполнении государством взятых на себя публично-правовых обязательств. Отсутствие денежных средств в бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период также не может служить основанием для отказа, указано в решении.
Сообщение Администрация района взыскала ущерб с Орловской области появились сначала на РИА 57.
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