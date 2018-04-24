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Британские военные приступили к очистке мест в Солсбери, связанных с отравлением Скрипалей
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Британские военные приступили к очистке мест в Солсбери, связанных с отравлением Скрипалей 

Newsru.com 51 минуту назад
Фото: Newsru.com
Британские военнослужащие начали операцию по обеззараживанию мест в городе Солсбери, связанных с делом об отравлении 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает
Sky News
По данным телеканала, три военных грузовика прибыли к торговому центру The Maltings, на скамейке рядом с которым Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии.
В общей сложности планируется провести очистку в девяти местах. В частности, работы по деконтаминации пройдут в ресторане Zizzi и пабе The Mill, которые в день химатаки посещали отец и дочь.
Среди мест, где проведут дезинфекцию, — полицейский участок, в котором делали пробы, две станции скорой помощи, доставившей Скрипалей в больницу, а также дом сержанта полиции Ника Бейли, попавшего в больницу с похожими симптомами отравления после прибытия к ТЦ, гараж экс-полковника ГРУ. Дом Сергея Скрипаля также подвергнут очистке после того, как там завершатся следственные действия.
Предполагается, что операция по обеззараживанию территории может занять несколько месяцев. Контролировать ход ее выполнения будет Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
Сначала участники операции соберут образцы почвы, дерна и брусчатки, исследуют их, проведут очистку, а затем и повторное тестирование, чтобы убедиться в полном уничтожении следов нервно-паралитического вещества, которым, как считает Лондон, были отравлены Скрипали.
4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по данным британской стороны, подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. По версии Лондона, это вещество разрабатывалось в России, и по этой причине страна несет ответственность за произошедшее. Москва категорически отвергает все обвинения.
Юлия Скрипаль выписана из больницы и продолжает лечение в неустановленном месте. Сергей Скрипаль остается в клинике в Солсбери. По данным властей, но постепенно идет на поправку.
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