В Башкирии начался сев зерновых в одном районе 

АиФ-Уфа: последние новости

Определены регоператоры, которым жители Башкирии будут платить за мусор

В марте уволено 500, безработица грозит ещё 2000 уфимцам

Под вывеской шаурмы и пирожков в Уфе из-под прилавка торгуют насваем