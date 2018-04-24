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В Башкирии начался сев зерновых в одном районе
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В Башкирии начался сев зерновых в одном районе 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии начался весенний сев зерновых в одном фермерском хозяйстве Мелеузовского района. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Башкирии. Механизаторы КФХ «Старт» Мелеузовского района засеяли ячменем 60 га пашни. В других районах проводят закрытие влаги и ждут погожих дней, чтобы приступитьб к севу. Земледельцы называют весну запоздалой и настроены успеть засеять поля, пока они ещё сохраняют влагу. По данным Минсельхоза РБ, всего в этом году предстоит провести яровой сев на 2,065 млн га, без учета пересева озимых культур. Это на 131 тысячу га больше, чем год назад. Особенность — яровых зерновых в плане меньше: 1,353 млн га, в прошлом году было 1,468 млн га. Сахарная свекла займет 48,7 тысячи гектаров, подсолнечник — 216,2, кормовые культуры — 858,8.
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