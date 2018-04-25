Лунный посевной календарь на 25 апреля 2018 года

11 лунный день, растущая Луна в Деве (с 00:41).

Знак Девы

Один из лучших периодов для посева и посадки декоративных растений: цветов, вьющихся и стелющихся, деревьев и кустарников. Если планировали обзавестисьживой изгородью, самое время осуществить задуманное. Растений для обустройства зеленого забора много, выбирайте подходящие: красивоцветущие (высокие, средние, бордюры), колючие, овощные, экзотические, хвойные, дикорастущие кустарники. Чтобы растения удачно прижились на новом месте, постарайтесь соблюдать правила закладки, если выбрали хвойные культуры — учитывайте особенности посадки и ухода.

Благоприятная пора для обрезки: помните, что для этой работы необходимы специальные инструменты, и они должны быть хорошо заточены. Не забывайте дезинфицировать их и места срезов. Конечно, перед началом работ желательно определиться с тактикой обрезки. Для желающих подробно изучить операцию на примере определенных культур — маленькая подборка по обрезке: яблони, смородины, крыжовника, роз, ремонтантной малины. Отходы от обрезки утилизируйте одним из подходящих способов.

Возможна обработка растений от вредителей и болезней. Обвязывайте стволы деревьев и кустарников ловчими поясами, развешивайте в саду скворечники и синичники (чем больше птиц — тем меньше вредителей и, соответственно, обработок). И не забывайте — у вас есть возможность пройти обучение (бесплатно) в Школе защиты растений.

Допускается заготовка корней и корневищ лекарственных растений.

Повремените с замачиванием семян, посевами и посадками растений на урожай.

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