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Главы МИД G7 обвинили РФ в дестабилизации, но выразили готовность сотрудничать
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Главы МИД G7 обвинили РФ в дестабилизации, но выразили готовность сотрудничать 

Авторадио 36 минут назад
Фото: Капитал страны
Министры иностранных дел G7 в итоговом коммюнике по результатам встречи в Торонто обвинили Россию в дестабилизирующем поведении, но выразили готовность сотрудничать по региональным кризисам и глобальным вызовам. В итоговом заявлении также говориться, что страны G7 могут ужесточить санкции против России по Донбассу, «если действия Москвы того потребуют». Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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