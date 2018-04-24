Главы МИД G7 обвинили РФ в дестабилизации, но выразили готовность сотрудничать 

Министры иностранных дел G7 в итоговом коммюнике по результатам встречи в Торонто обвинили Россию в дестабилизирующем поведении, но выразили готовность сотрудничать по региональным кризисам и глобальным вызовам. В итоговом заявлении также говориться, что страны G7 могут ужесточить санкции против России по Донбассу, «если действия Москвы того потребуют». Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.