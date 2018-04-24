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Китайцы планируют построить в Башкирии цементный завод
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Китайцы планируют построить в Башкирии цементный завод 

ufa1.ru 50 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Китае в эти дни ведутся переговоры о строительстве на территории Салаватского района Башкирии цементного завода.
Представители Правительства РБ провели ряд рабочих встреч с китайской национальной промышленной корпорацией «Sinoma Group». Планируется, что общий объём денежных вливаний составит более 11 миллиардов рублей. Проектная мощность завода — пять тысяч тонн клинкера в сутки. Сырье будут поставлять с Мурсалимкинского месторождения известняков.
Проект заключается в организации производства цемента так называемым «сухим» способом. Его инициаторы считают, что это более технологичное, энергетически эффективное и экологичное производство. Во время переговоров стороны обсудили вопрос защиты окружающей среды. Планируется, что технологический процесс выстроят по замкнутой схеме, которая позволит минимизировать вред природе.
— Будет создано не менее 250 рабочих мест. На отдельных этапах реализации проекта будет задействован местный бизнес, предполагается использовать местные строительные материалы, — приводит слова вице-премьера Илшата Тажитдинова пресс-служба республиканского правительства.
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