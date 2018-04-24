Пешеходный тоннель на вокзале Хабаровска откроют к 31 мая

Губернатор края Вячеслав Шпорт ознакомился с ходом работ по реконструкции пешеходного тоннеля на железнодорожном вокзале Хабаровска . Открыть его планируется ко Дню города — 31 мая, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В связи с аварийным состоянием тоннель закрыт с 2009 года на реконструкцию. На время ремонта был сооружен надземный переход. Сроки открытия тоннеля неоднократно переносились. За почти десять лет строители фактически заново построили тоннель. Стены перехода обшиты аквапанелями и керамогранитной плиткой, пол и ступени выполнены из гранита. Установлены эскалаторы, смонтированы системы видеонаблюдения. Для маломобильных групп населения предусмотрен лифт. На пассажирских платформах установлены информационные табло и указатели, а также смонтирована новая система освещения. На сегодняшний день завершается монтаж освещения в тоннеле. Ввести объект в эксплуатацию планируется ко Дню города — к 31 мая. По словам Вячеслава Шпорта, станция «Хабаровск-1» является визитной карточкой края. Открытие обновленного пешеходного тоннеля выведет качество обслуживания пассажиров в краевой столице на новый уровень.

«Реконструкция шла непросто, приходилось несколько раз менять проект с учетом особенностей площадки. С задачей строители справились на отлично. Особенно приятно, что этот очень нужный объект будет введен к юбилею Хабаровска, в год 80-летия нашего края», — сказал губернатор края.