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Определены регоператоры, которым жители Башкирии будут платить за мусор
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Определены регоператоры, которым жители Башкирии будут платить за мусор 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Соглашения с тремя региональными операторами, прошедшими конкурсный отбор, подписал 23 апреля министр природопользования и экологии Башкирии Илдар Хадыев. Теперь они обязаны до Нового года заключить договора со всеми домовладельцами и предприятиями, которые образуют отходы, а также с компаниями, предлагающими услуги транспортировки, сортировки, утилизации и переработки ТКО.
По словам Илдара Хадыева, с момента подписания соглашений начинается новый этап в сфере управления отходами, который предполагает уменьшение доли захоронения на полигонах и увеличение переработки мусора.
«Государство будет субсидировать объекты, связанные с извлечением полезных компонентов из общего объёма ТКО, их переработкой, — говорит Илдар Римович. — В республике уже есть такие объекты, но их недостаточно. Все они обозначены в территориальной схеме обращения с отходами наряду с теми, которые регоператорам только предстоит построить».
После подписания соглашений наступает этап разработки инвестиционных программ, которые будут защищаться в госкомитете по тарифам. Реализация проектов начнётся 1 января 2019 года.
В башкирской столице и 14 ближайших к ней районах этим займётся МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы».
В четвёртой зоне, куда входит город Октябрьский и 10 районов, регоператором стало ООО «Экология Т».
В третьей зоне (Стерлитамак, Салават, Кумертау, Сибай и 18 районов) — ООО РО «Экосити».
«Если сейчас Уфа перерабатывает около 3 миллионов кубических метров отходов в год, то теперь к нам прибавится еще 1,5 миллиона, — комментирует директор МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфа» Рамиль Гумеров. — У нас есть отработанная система обращения с ТКО, практикуем раздельный сбор пластика, бумаги, стекла, батареек. На многих контейнерных площадках организовано отделение пищевых и твердых отходов. Пятый год в Уфе работает инвестиционная программа «Замена контейнерного парка», вместо металлических устанавливаем евро-контейнеры. На 50% программа уже воплощена в жизнь. Населению предлагаем плановое исключение мусоропровода для сбора ТКО. Взамен бесплатно предоставляем контейнеры для селективного сбора. То же самое хотим предложить и тем районам, которые к нам присоединяются».
В Минэкологии РБ сообщили, что с остальными двумя региональными операторами (в городах Дюртюли и Межгорье) соглашения будут подписаны позднее.
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