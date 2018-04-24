Определены регоператоры, которым жители Башкирии будут платить за мусор

Соглашения с тремя региональными операторами, прошедшими конкурсный отбор, подписал 23 апреля министр природопользования и экологии Башкирии Илдар Хадыев. Теперь они обязаны до Нового года заключить договора со всеми домовладельцами и предприятиями, которые образуют отходы, а также с компаниями, предлагающими услуги транспортировки, сортировки, утилизации и переработки ТКО.

По словам Илдара Хадыева, с момента подписания соглашений начинается новый этап в сфере управления отходами, который предполагает уменьшение доли захоронения на полигонах и увеличение переработки мусора.

«Государство будет субсидировать объекты, связанные с извлечением полезных компонентов из общего объёма ТКО, их переработкой, — говорит Илдар Римович. — В республике уже есть такие объекты, но их недостаточно. Все они обозначены в территориальной схеме обращения с отходами наряду с теми, которые регоператорам только предстоит построить».

После подписания соглашений наступает этап разработки инвестиционных программ, которые будут защищаться в госкомитете по тарифам. Реализация проектов начнётся 1 января 2019 года.

В башкирской столице и 14 ближайших к ней районах этим займётся МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы ».

В четвёртой зоне, куда входит город Октябрьский и 10 районов, регоператором стало ООО «Экология Т».

Салават, Кумертау, В третьей зоне ( Стерлитамак Сибай и 18 районов) — ООО РО «Экосити».

«Если сейчас Уфа перерабатывает около 3 миллионов кубических метров отходов в год, то теперь к нам прибавится еще 1,5 миллиона, — комментирует директор МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфа» Рамиль Гумеров. — У нас есть отработанная система обращения с ТКО, практикуем раздельный сбор пластика, бумаги, стекла, батареек. На многих контейнерных площадках организовано отделение пищевых и твердых отходов. Пятый год в Уфе работает инвестиционная программа «Замена контейнерного парка», вместо металлических устанавливаем евро-контейнеры. На 50% программа уже воплощена в жизнь. Населению предлагаем плановое исключение мусоропровода для сбора ТКО. Взамен бесплатно предоставляем контейнеры для селективного сбора. То же самое хотим предложить и тем районам, которые к нам присоединяются».