Книгохранилища с энциклопедией «Сыку цюаньшу» в Ланьчжоу

Ланьчжоу, 23 апреля / Синьхуа / — В преддверии отмечавшегося сегодня Всемирного дня книг корреспондент ИА Синьхуа посетил в Ланьчжоу книгохранилище «Вэньсугэ» Библиотеки провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай /, где находится оригинал энциклопедии «Сыку цюаньшу», а также музей «Тяньцин», где хранится фотокопия «Сыку цюаньшу» из книгохранилища «Вэньюаньгэ».

Энциклопедия «Сыку цюаньшу» была составлена по инициативе императора Цяньлуна /годы правления 1735-1796/ из династии Цин. На ее создание ушло более 10 лет.

Ланьчжоу, 23 апреля /Синьхуа/ — В преддверии отмечавшегося сегодня Всемирного дня книг корреспондент ИА Синьхуа посетил в Ланьчжоу книгохранилище «Вэньсугэ» Библиотеки провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, где находится оригинал энциклопедии «Сыку цюаньшу», а также музей «Тяньцин», где хранится фотокопия «Сыку цюаньшу» из книгохранилища «Вэньюаньгэ».

Энциклопедия «Сыку цюаньшу» была составлена по инициативе императора Цяньлуна /годы правления 1735-1796/ из династии Цин. На ее создание ушло более 10 лет.

Ланьчжоу, 23 апреля /Синьхуа/ — В преддверии отмечавшегося сегодня Всемирного дня книг корреспондент ИА Синьхуа посетил в Ланьчжоу книгохранилище «Вэньсугэ» Библиотеки провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, где находится оригинал энциклопедии «Сыку цюаньшу», а также музей «Тяньцин», где хранится фотокопия «Сыку цюаньшу» из книгохранилища «Вэньюаньгэ».

Энциклопедия «Сыку цюаньшу» была составлена по инициативе императора Цяньлуна /годы правления 1735-1796/ из династии Цин. На ее создание ушло более 10 лет.

Ланьчжоу, 23 апреля /Синьхуа/ — В преддверии отмечавшегося сегодня Всемирного дня книг корреспондент ИА Синьхуа посетил в Ланьчжоу книгохранилище «Вэньсугэ» Библиотеки провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, где находится оригинал энциклопедии «Сыку цюаньшу», а также музей «Тяньцин», где хранится фотокопия «Сыку цюаньшу» из книгохранилища «Вэньюаньгэ».

Энциклопедия «Сыку цюаньшу» была составлена по инициативе императора Цяньлуна /годы правления 1735-1796/ из династии Цин. На ее создание ушло более 10 лет.

Ланьчжоу, 23 апреля /Синьхуа/ — В преддверии отмечавшегося сегодня Всемирного дня книг корреспондент ИА Синьхуа посетил в Ланьчжоу книгохранилище «Вэньсугэ» Библиотеки провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, где находится оригинал энциклопедии «Сыку цюаньшу», а также музей «Тяньцин», где хранится фотокопия «Сыку цюаньшу» из книгохранилища «Вэньюаньгэ».

Энциклопедия «Сыку цюаньшу» была составлена по инициативе императора Цяньлуна /годы правления 1735-1796/ из династии Цин. На ее создание ушло более 10 лет.

Ланьчжоу, 23 апреля /Синьхуа/ — В преддверии отмечавшегося сегодня Всемирного дня книг корреспондент ИА Синьхуа посетил в Ланьчжоу книгохранилище «Вэньсугэ» Библиотеки провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, где находится оригинал энциклопедии «Сыку цюаньшу», а также музей «Тяньцин», где хранится фотокопия «Сыку цюаньшу» из книгохранилища «Вэньюаньгэ».

Энциклопедия «Сыку цюаньшу» была составлена по инициативе императора Цяньлуна /годы правления 1735-1796/ из династии Цин. На ее создание ушло более 10 лет.

Ланьчжоу, 23 апреля /Синьхуа/ — В преддверии отмечавшегося сегодня Всемирного дня книг корреспондент ИА Синьхуа посетил в Ланьчжоу книгохранилище «Вэньсугэ» Библиотеки провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, где находится оригинал энциклопедии «Сыку цюаньшу», а также музей «Тяньцин», где хранится фотокопия «Сыку цюаньшу» из книгохранилища «Вэньюаньгэ».

Энциклопедия «Сыку цюаньшу» была составлена по инициативе императора Цяньлуна /годы правления 1735-1796/ из династии Цин. На ее создание ушло более 10 лет.