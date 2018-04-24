Летевший в Санкт-Петербург лайнер сел в Москве из-за дыма в туалете

Летевший из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург лайнер совершил незапланированную посадку в Москве Решение приземлиться в аэропорту Внуково командир воздушного судна принял из-за пассажира, нарушившего правила поведения на борту. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, 54-летний житель Ростова-на-Дону закурил в туалете самолета. После призмеления пассажира задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции. На мужчину составили административный протокол. Теперь он заплатит штраф.