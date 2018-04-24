Ещё
Летевший в Санкт-Петербург лайнер сел в Москве из-за дыма в туалете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летевший в Санкт-Петербург лайнер сел в Москве из-за дыма в туалете 

Российская Газета 1 час назад
Летевший из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург лайнер совершил незапланированную посадку в Москве.
Решение приземлиться в аэропорту Внуково командир воздушного судна принял из-за пассажира, нарушившего правила поведения на борту. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, 54-летний житель Ростова-на-Дону закурил в туалете самолета.
После призмеления пассажира задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции. На мужчину составили административный протокол. Теперь он заплатит штраф.
Российская Газета: последние новости
Государство проведет целевые закупки у компаний под санкциями В Приморье с рабочим визитом приехал американский посол "Кубаньэнерго" снова столкнется в суде с Константином Пономаревым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»655
Россию ждут очередные санкции107
Россия поставила США серьезное условие298
Климкин сделал грубую ошибку68
В России рассказали о ненужности в космосе137
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение