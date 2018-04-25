Стало известно, когда во Владивостоке начнут выдавать направления в детские сады

Получить путевку смогут родители детей 2012-2016 годов рождения.

График выдачи направлений в муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Владивостока на 2019-2019 учебный год опубликован на сайте городской администрации.

В частности, направления смогут получить родители детей 2012-2016 годов рождения. Предусмотрены льготная и общая очереди. Для получения направления (путёвки) в детский сад родители (законные представители) предъявляют паспорт или документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или месту пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.