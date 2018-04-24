«Большая семерка» грозит России новыми санкциями

В совместном заявлении глав МИД стран «большой семерки» и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини говорится, что из-за ситуации в Донбассе G7 может ввести в отношении России новые санкции.

"Длительность экономических санкций, связанных с ситуацией в Донбассе, зависит от полного выполнения Россией минских соглашений. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если РФ действительно выполнит свои обязательства. Но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России", — отмечается в итоговом коммюнике встречи глав МИД стран «Большой семерки» в Торонто.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что G7 полностью поддерживает Украину и выступает за ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, передает ТАСС . Также министры осудили ситуацию с правами человека в Крыму