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«Большая семерка» грозит России новыми санкциями
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«Большая семерка» грозит России новыми санкциями 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В совместном заявлении глав МИД стран «большой семерки» и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини говорится, что из-за ситуации в Донбассе G7 может ввести в отношении России новые санкции.
"Длительность экономических санкций, связанных с ситуацией в Донбассе, зависит от полного выполнения Россией минских соглашений. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если РФ действительно выполнит свои обязательства. Но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России", — отмечается в итоговом коммюнике встречи глав МИД стран «Большой семерки» в Торонто.
Главы внешнеполитических ведомств отметили, что G7 полностью поддерживает Украину и выступает за ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, передает ТАСС. Также министры осудили ситуацию с правами человека в Крыму.
Также в документе констатируется, что главы МИД стран «Большой семерки» — Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Японии и США, — а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвали Россию предоставить информацию о нервно-паралитическом веществе, которым, якобы, были отравлены в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В заявлении подчеркивается, что страны Группы семи разделяют позицию Великобритании, обвинившей Россию в причастности к инциденту, и придерживаются мнения, что не существует другого альтернативного объяснения этих событий.
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