Хантсман прибыл на Дальний Восток 

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Хантсман впервые прибыл на Дальний Восток, где ознакомится с работой генконсульства США в Приморье и обсудит экономическое сотрудничество с представителями «дочки» американской ExxonMobil, оператора проекта «Сахалин-1» компании Exxon Neftegas Limited. Об этом сообщает во вторник пресс-служба посольства США в РФ.
"Во Владивостоке глава американской дипмиссии в РФ подробно ознакомится с работой генерального консульства США. В Южно-Сахалинске посол Хантсман обсудит вопросы экономического сотрудничества и социальной ответственности бизнеса с руководством и сотрудниками компании Exxon Neftegas Limited — дочерней компании американской корпорации ExxonMobil и оператора нефтегазового проекта «Сахалин-1», — говорится в сообщении.
Кроме того, Хантсман встретится с представителями общественных организаций и молодежью, которые занимаются вопросами экологии, побеседует с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена и со студентами местных вузов. Программа поездки также предусматривает знакомство с историей и культурой этого региона России.
"Посол Хантсман, безусловно, готов и будет рад встретиться с представителями руководства Приморского края, Владивостока и Южно-Сахалинска, и официальные запросы для соответствующих встреч были переданы до прибытия во Владивосток", — говорится в сообщении.
Поездка на Дальний Восток продлится по 26 апреля.
Ранее ТАСС сообщал, что поездка Хантсмана на Дальний Восток в декабре 2017 года отменилась. Как сообщили тогда в посольстве, ее отменили «в связи с тем, что никто из официальных лиц в регионе, включая врио губернатора Приморского края, губернатора Сахалинской области, мэра Южно-Сахалинска, не смог найти возможность встретиться с послом». Главы регионов Дальнего Востока тогда сообщили, что не смогли встретиться с послом из-за занятости и командировок, но готовы к встрече в любой другой удобный момент.