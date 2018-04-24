Хантсман прибыл на Дальний Восток

РФ ВЛАДИВОСТОК , 24 апреля. / ТАСС /. Посол США Джон Хантсман впервые прибыл на Дальний Восток, где ознакомится с работой генконсульства США в Приморье и обсудит экономическое сотрудничество с представителями «дочки» американской ExxonMobil , оператора проекта «Сахалин-1» компании Exxon Neftegas Limited. Об этом сообщает во вторник пресс-служба посольства США в РФ.

"Во Владивостоке глава американской дипмиссии в РФ подробно ознакомится с работой генерального консульства США. В Южно-Сахалинске посол Хантсман обсудит вопросы экономического сотрудничества и социальной ответственности бизнеса с руководством и сотрудниками компании Exxon Neftegas Limited — дочерней компании американской корпорации ExxonMobil и оператора нефтегазового проекта «Сахалин-1», — говорится в сообщении.

Кроме того, Хантсман встретится с представителями общественных организаций и молодежью, которые занимаются вопросами экологии, побеседует с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена и со студентами местных вузов. Программа поездки также предусматривает знакомство с историей и культурой этого региона России.

"Посол Хантсман, безусловно, готов и будет рад встретиться с представителями руководства Приморского края , Владивостока и Южно-Сахалинска, и официальные запросы для соответствующих встреч были переданы до прибытия во Владивосток", — говорится в сообщении.

Поездка на Дальний Восток продлится по 26 апреля.