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Посол США прибыл во Владивосток
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Посол США прибыл во Владивосток 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Американский посол в России Джон Хантсман прибыл во вторник в Приморье, сообщает генконсульство США во Владивостоке.
Визит Хантсмана на Дальний Восток планировался на декабрь 2017 года, но был отменен, из-за того, что, по данным посольства, местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом. Власти Сахалина и Приморья заявляли тогда, что не смогли встретиться из-за плотного графика, но готовы сделать это в удобное для обеих сторон время.
"Этот визит станет первой поездкой для посла Хантсмана в эту часть Российской Федерации. Во Владивостоке глава американской дипмиссии в России подробно ознакомится с работой генерального консульства США. В Южно-Сахалинске посол Хантсман обсудит вопросы экономического сотрудничества и социальной ответственности бизнеса с руководством и сотрудниками компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» — дочерней компании американской корпорации «Эксон Мобил» и оператора нефтегазового проекта «Сахалин-1», — говорится в сообщении.
Посол встретится с представителями общественных организаций и молодежи, занимающимися вопросами экологии, побеседует с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена и студентами местных вузов.
"Посол Хантсман, безусловно, готов и будет рад встретиться с представителями руководства Приморского края, Владивостока и Южно-Сахалинска, и официальные запросы для соответствующих встреч были переданы до прибытия во Владивосток", — говорится в сообщении генконсульства.
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