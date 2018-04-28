Ещё
В Барнауле начали ремонтировать семь улиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Барнауле начали ремонтировать семь улиц 

АиФ — Алтай 27 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Ремонт семи улиц Барнаула начался с 28 апреля, сообщает мэрия. Работы проходят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Водителей просят быть внимательными на улицах Свердлова, Антона Петрова, Сельскохозяйственной, Новороссийской, Панфиловцев и проспекте Социалистическом.
После фрезерования поврежденного дорожного полотна будет уложено два слоя горячего асфальтобетона. Помимо этого дорожники заменят бордюрный камень.
Отметим, на ремонт дорог в мае направили 2,2 млн рублей. В общей сложности будет обновлено более 3,6 тыс. кв.м дорог.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле постройку архитектора Казаринова «облагораживают» сайдингом Хакасию и Алтайский край соединит автодорога «Абакан-Бийск» В Барнауле нашли пропавшую 15-летнюю девушку
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост143
В США рассказали о «русской ДНК» у F-35101
Майские пенсии доставят по особому графику125
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт52
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»53
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение