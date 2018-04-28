В Барнауле начали ремонтировать семь улиц

Ремонт семи улиц Барнаула начался с 28 апреля, сообщает мэрия. Работы проходят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Водителей просят быть внимательными на улицах Свердлова, Антона Петрова , Сельскохозяйственной, Новороссийской, Панфиловцев и проспекте Социалистическом.

После фрезерования поврежденного дорожного полотна будет уложено два слоя горячего асфальтобетона. Помимо этого дорожники заменят бордюрный камень.

Отметим, на ремонт дорог в мае направили 2,2 млн рублей. В общей сложности будет обновлено более 3,6 тыс. кв.м дорог.