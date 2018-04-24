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Ул. Панфиловцев начали ремонтировать по проекту «Безопасные дороги»
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Ул. Панфиловцев начали ремонтировать по проекту «Безопасные дороги» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги» начался в Барнауле 23 апреля.
Первым объектом стала ул. Панфиловцев, за ее реконструкцию в официальной группе проекта было отдано наибольшее число голосов. Дорожники будут срезать верхний слой асфальта, регулировать высоту крышек колодцев и делать новое качественное покрытие. Общая площадь работ составит 11 тыс. кв. метров.
В ближайшее время в городе также начнется ремонт дорог по Лесному тракту, ул. Карла Маркса, ул. Свердлова и ул. Привокзальной. Всего на 2018 год запланирован ремонт 44 дорог краевой столицы. Список улиц, подлежащих ремонту, можно посмотреть здесь.
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