Ул. Панфиловцев начали ремонтировать по проекту «Безопасные дороги»

Ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги» начался в Барнауле 23 апреля.

Первым объектом стала ул. Панфиловцев, за ее реконструкцию в официальной группе проекта было отдано наибольшее число голосов. Дорожники будут срезать верхний слой асфальта, регулировать высоту крышек колодцев и делать новое качественное покрытие. Общая площадь работ составит 11 тыс. кв. метров.

В ближайшее время в городе также начнется ремонт дорог по Лесному тракту, ул. Карла Маркса, ул. Свердлова и ул. Привокзальной. Всего на 2018 год запланирован ремонт 44 дорог краевой столицы. Список улиц, подлежащих ремонту, можно посмотреть здесь.