Постамент танка Т‐34 на Камчатке украсили 24-метровой георгиевской ленточкой

Волонтеры украсили георгиевской ленточкой постамент танка Т‐34 в Петропавловске‐Камчатском на Комсомольской площади. Они закрепили 24‐метровую ленту, а затем возложили к монументу цветы и приступили к раздаче лент жителям города. Об этом сообщило ИА «Камчатка».

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» продлится до 9 мая. На Камчатке она традиционно началась с украшения постамента танка Т-34. В этом году для жителей подготовили более 10 тысяч георгиевских лент.

Раздавать их будут в самых оживленных районах города, к акции присоединятся все районы края.

Постамент танка Т-34 был установлен в Петропавловске-Камчатском в честь 30-летия Победы в 1975 году на деньги, собранные жителями города. Постамент украшают оранжево-черной лентой с 2011 года.

Черно‐оранжевые ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной благодарности ветеранам, освободившим мир от фашизма.