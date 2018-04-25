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Постамент танка Т‐34 на Камчатке украсили 24-метровой георгиевской ленточкой
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Постамент танка Т‐34 на Камчатке украсили 24-метровой георгиевской ленточкой 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Кам 24
Волонтеры украсили георгиевской ленточкой постамент танка Т‐34 в Петропавловске‐Камчатском на Комсомольской площади. Они закрепили 24‐метровую ленту, а затем возложили к монументу цветы и приступили к раздаче лент жителям города. Об этом сообщило ИА «Камчатка».
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» продлится до 9 мая. На Камчатке она традиционно началась с украшения постамента танка Т-34. В этом году для жителей подготовили более 10 тысяч георгиевских лент.
Раздавать их будут в самых оживленных районах города, к акции присоединятся все районы края.
Постамент танка Т-34 был установлен в Петропавловске-Камчатском в честь 30-летия Победы в 1975 году на деньги, собранные жителями города. Постамент украшают оранжево-черной лентой с 2011 года.
Черно‐оранжевые ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной благодарности ветеранам, освободившим мир от фашизма.
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