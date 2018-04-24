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Новый американский посол посетит Владивосток
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Новый американский посол посетит Владивосток 

Primpress 50 минут назад
Фото: Primpress
Во вторник, 24 апреля, во Владивосток с визитом прибывает новый посол США в России Джон Мид Хантсман, сообщает PRIMPRESS. Дипломат пробудет здесь до завтрашнего дня.
Согласно имеющимся сведениям, у главы американской миссии в России запланированы встречи с выпускниками обменных программ США, журналистами, деятелями культуры и искусства, также должны пройти разъяснительные беседы со студентами.
Организацией визита посла занимается генеральное консульство США во Владивостоке.
Напомним, в минувшем году Д. М. Хантсман также собирался посетить Владивосток. Встреча была отменена, так как в графике руководства мэрии и краевой администрации не нашлось свободного «окошка» для встречи с американским дипломатом, слишком поздно заявившем о намерении приехать в Приморье.
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