Новый американский посол посетит Владивосток

Во вторник, 24 апреля, во Владивосток с визитом прибывает новый посол США России Джон Мид Хантсман, сообщает PRIMPRESS. Дипломат пробудет здесь до завтрашнего дня.

Согласно имеющимся сведениям, у главы американской миссии в России запланированы встречи с выпускниками обменных программ США, журналистами, деятелями культуры и искусства, также должны пройти разъяснительные беседы со студентами.

Организацией визита посла занимается генеральное консульство США во Владивостоке.

Напомним, в минувшем году Д. М. Хантсман также собирался посетить Владивосток. Встреча была отменена, так как в графике руководства мэрии и краевой администрации не нашлось свободного «окошка» для встречи с американским дипломатом, слишком поздно заявившем о намерении приехать в Приморье.