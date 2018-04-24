Занятия на любой вкус в книжном магазине «Цзихэ» 

Синин, 23 апреля /Синьхуа/ — Посетители книжного магазина «Цзихэ» в Синине, административном центре провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, помимо чтения книг, могут также поупражняться в рисовании тангка, помоле ячменя, столярных и ювелирных работах. Фотографии Синьхуа/У Ган Синин, 23 апреля /Синьхуа/ — Посетители книжного магазина «Цзихэ» в Синине, административном центре провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, помимо чтения книг, могут также поупражняться в рисовании тангка, помоле ячменя, столярных и ювелирных работах. Фотографии Синьхуа/У Ган Синин, 23 апреля /Синьхуа/ — Посетители книжного магазина «Цзихэ» в Синине, административном центре провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, помимо чтения книг, могут также поупражняться в рисовании тангка, помоле ячменя, столярных и ювелирных работах. Фотографии Синьхуа/У Ган Синин, 23 апреля /Синьхуа/ — Посетители книжного магазина «Цзихэ» в Синине, административном центре провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, помимо чтения книг, могут также поупражняться в рисовании тангка, помоле ячменя, столярных и ювелирных работах. Фотографии Синьхуа/У Ган Синин, 23 апреля /Синьхуа/ — Посетители книжного магазина «Цзихэ» в Синине, административном центре провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, помимо чтения книг, могут также поупражняться в рисовании тангка, помоле ячменя, столярных и ювелирных работах. Фотографии Синьхуа/У Ган Синин, 23 апреля /Синьхуа/ — Посетители книжного магазина «Цзихэ» в Синине, административном центре провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, помимо чтения книг, могут также поупражняться в рисовании тангка, помоле ячменя, столярных и ювелирных работах. Фотографии Синьхуа/У Ган