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Занятия на любой вкус в книжном магазине «Цзихэ»
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Занятия на любой вкус в книжном магазине «Цзихэ» 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Синин, 23 апреля /Синьхуа/ — Посетители книжного магазина «Цзихэ» в Синине, административном центре провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, помимо чтения книг, могут также поупражняться в рисовании тангка, помоле ячменя, столярных и ювелирных работах. Фотографии Синьхуа/У Ган  Синин, 23 апреля /Синьхуа/ — Посетители книжного магазина «Цзихэ» в Синине, административном центре провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, помимо чтения книг, могут также поупражняться в рисовании тангка, помоле ячменя, столярных и ювелирных работах. Фотографии Синьхуа/У Ган  Синин, 23 апреля /Синьхуа/ — Посетители книжного магазина «Цзихэ» в Синине, административном центре провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, помимо чтения книг, могут также поупражняться в рисовании тангка, помоле ячменя, столярных и ювелирных работах. Фотографии Синьхуа/У Ган  Синин, 23 апреля /Синьхуа/ — Посетители книжного магазина «Цзихэ» в Синине, административном центре провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, помимо чтения книг, могут также поупражняться в рисовании тангка, помоле ячменя, столярных и ювелирных работах. Фотографии Синьхуа/У Ган  Синин, 23 апреля /Синьхуа/ — Посетители книжного магазина «Цзихэ» в Синине, административном центре провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, помимо чтения книг, могут также поупражняться в рисовании тангка, помоле ячменя, столярных и ювелирных работах. Фотографии Синьхуа/У Ган  Синин, 23 апреля /Синьхуа/ — Посетители книжного магазина «Цзихэ» в Синине, административном центре провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, помимо чтения книг, могут также поупражняться в рисовании тангка, помоле ячменя, столярных и ювелирных работах. Фотографии Синьхуа/У Ган
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