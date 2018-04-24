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Страны G7 призвали Иран прекратить распространение ракетных технологий
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Страны G7 призвали Иран прекратить распространение ракетных технологий 

РИА Новости 54 минуты назад
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Страны G7 призывают Иран играть «конструктивную роль» в регионе и прекратить распространение ракетных технологий.
"Мы призываем Иран играть конструктивную региональную роль и настоятельно призываем его прекратить незаконную передачу технологии баллистических ракет государствам и негосударственным субъектам. Мы намерены продолжать нашу работу по противодействию региональному распространению Ираном баллистических ракет и его незаконным поставкам оружия", — говорится в распространенном заявлении глав МИД стран «большой семерки».
В качестве примера такой передачи оружия, включая баллистические ракеты, в заявлении указывается помощь шиитским повстанцам-хуситам в Йемене, где уже несколько лет продолжается вооруженный конфликт.
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