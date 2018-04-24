Закончилось проектирование интеллектуального поезда для ВСЖД Пекин — Чжанцзякоу

Пекин, 23 апреля / Синьхуа / — Китайская железнодорожная компания China Academy of Railway Sciences Corporation сегодня обнародовала результаты массового творческого проектирования интеллектуального моторвагонного поезда, который будет обслуживать высокоскоростную железную дорогу /ВСЖД/ Пекин — Чжанцзякоу.

Сборка пробного образца завершится до конца 2018 года, пусконаладочные и тестовые испытания пройдут в первой половине 2019 года.

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Китайская железнодорожная компания China Academy of Railway Sciences Corporation сегодня обнародовала результаты массового творческого проектирования интеллектуального моторвагонного поезда, который будет обслуживать высокоскоростную железную дорогу /ВСЖД/ Пекин — Чжанцзякоу.

Сборка пробного образца завершится до конца 2018 года, пусконаладочные и тестовые испытания пройдут в первой половине 2019 года.

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Китайская железнодорожная компания China Academy of Railway Sciences Corporation сегодня обнародовала результаты массового творческого проектирования интеллектуального моторвагонного поезда, который будет обслуживать высокоскоростную железную дорогу /ВСЖД/ Пекин — Чжанцзякоу.

Сборка пробного образца завершится до конца 2018 года, пусконаладочные и тестовые испытания пройдут в первой половине 2019 года.

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Китайская железнодорожная компания China Academy of Railway Sciences Corporation сегодня обнародовала результаты массового творческого проектирования интеллектуального моторвагонного поезда, который будет обслуживать высокоскоростную железную дорогу /ВСЖД/ Пекин — Чжанцзякоу.

Сборка пробного образца завершится до конца 2018 года, пусконаладочные и тестовые испытания пройдут в первой половине 2019 года.