Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Китайская железнодорожная компания China Academy of Railway Sciences Corporation сегодня обнародовала результаты массового творческого проектирования интеллектуального моторвагонного поезда, который будет обслуживать высокоскоростную железную дорогу /ВСЖД/ Пекин — Чжанцзякоу.
Сборка пробного образца завершится до конца 2018 года, пусконаладочные и тестовые испытания пройдут в первой половине 2019 года.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Китайская железнодорожная компания China Academy of Railway Sciences Corporation сегодня обнародовала результаты массового творческого проектирования интеллектуального моторвагонного поезда, который будет обслуживать высокоскоростную железную дорогу /ВСЖД/ Пекин — Чжанцзякоу.
Сборка пробного образца завершится до конца 2018 года, пусконаладочные и тестовые испытания пройдут в первой половине 2019 года.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Китайская железнодорожная компания China Academy of Railway Sciences Corporation сегодня обнародовала результаты массового творческого проектирования интеллектуального моторвагонного поезда, который будет обслуживать высокоскоростную железную дорогу /ВСЖД/ Пекин — Чжанцзякоу.
Сборка пробного образца завершится до конца 2018 года, пусконаладочные и тестовые испытания пройдут в первой половине 2019 года.
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Китайская железнодорожная компания China Academy of Railway Sciences Corporation сегодня обнародовала результаты массового творческого проектирования интеллектуального моторвагонного поезда, который будет обслуживать высокоскоростную железную дорогу /ВСЖД/ Пекин — Чжанцзякоу.
Сборка пробного образца завершится до конца 2018 года, пусконаладочные и тестовые испытания пройдут в первой половине 2019 года.