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Депутат Милонов: «Открытие „дома ЛГБТ-гордости“ к ЧМ-2018 — нарушение закона»
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Депутат Милонов: «Открытие „дома ЛГБТ-гордости“ к ЧМ-2018 — нарушение закона» 

SPORT24.ru 1 час назад
Депутат Госдумы Виталий Милонов увидел нарушение закона в возможном открытии дома «ЛГБТ-гордости» к ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. В июле 2013 года вступил в силу закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
«Безусловно, они могут нарушить закон, потому что информация об этих домах может попасть к детям. Советую открыть такой дом, например, в городе Хельсинки, там их будут приветствовать, а в Петербурге это не приветствуется и запрещено. Они могут называть его как угодно. Я не понимаю, что такое ЛГБТ-гордость, это дом ЛГБТ-позора. Никакой гордости в Санкт-Петербурге по этому поводу не испытывают и испытывать не собираются», — рассказал Милонов радиостанции «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что во время мундиаля в Санкт-Петербурге будет работать «дом ЛГБТ-гордости», который предназначен для обеспечения временного жилья для спортсменов, волонтеров и болельщиков с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
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