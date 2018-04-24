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Суд Миннесоты одобрил замену трубопровода Enbridge из Канады в США
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Суд Миннесоты одобрил замену трубопровода Enbridge из Канады в США 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 24 апр /ПРАЙМ/. Суд в американском штате Миннесота рекомендовал регулятору разрешить компании Enbridge Energy замену трубопровода Enbridge Line 3 по нынешнему маршруту, сообщила компания.
Окончательное решение должно быть принято в июне. Как заявила Enbridge, компании нужно изучить решение суда перед тем, как комментировать его.
В прошлом году власти Канады одобрили реконструкцию трубопровода Enbridge Line 3, по которому нефть транспортируется из канадской провинции Альберта через американские Миннесоту и Северную Дакоту в Висконсин. Действующий трубопровод протяженностью более 1700 км был построен в 60-х годах двадцатого века, и, как утверждает компания, нуждается в замене.
Против проекта выступают экологические организации и индейские племена,
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