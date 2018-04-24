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Во Владивостоке военнослужащий испугался полиции за просмотр непристойного видео
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Во Владивостоке военнослужащий испугался полиции за просмотр непристойного видео 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Поздно вечером в полицию позвонил встревоженный житель Первомайского района и попросил его проконсультировать по пикантному вопросу. Военнослужащий рассказал, что дома у него на компьютере появилось уведомление о блокировке компьютера в связи с посещением сайтов порнографического характера, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также в сообщение предлагалось в течение пяти часов заплатить штраф, а в случае отказа сообщалось, что в отношении него в полиции будет возбуждено уголовное дело и он окажется в тюрьме.
Мужчина воспринял угрозу реально и позвонил в полицию с просьбой прояснить ситуацию. Стражи порядка объяснили, что никто не будет его задерживать за просмотр порнографии, а данная блокировка его компьютера является результатом какого-то вируса, который попал к нему во время посещения сайтов для взрослых.
Военнослужащий успокоился и пообещал больше не просматривать подобные сайты во избежание подобных блокировок.
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