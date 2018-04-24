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Новый посол США в России посетит столицу Приморья
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Новый посол США в России посетит столицу Приморья 

360tv.ru 1 час назад
Американский посол Джон Мид Хантсман строил планы посетить Владивосток в ноябре 2017 года, но отменил свой визит, узнав, что власти региона не нашли времени в своем графике для встречи с ним. Об этом сообщили «Вести:Приморье».
По данным региональных СМИ, дипломат проведет встречи с выпускниками обменных программ США, представителями неправительственных организаций, корреспондентами, а также деятелями культуры.
Стоит отметить, что на сайте консульства США во Владивостоке информации о визите столицу Приморья Хантсмана нет.
Сын миллиардера Джон Мид Хантсман в 32 года стал самым молодым послом в истории Соединенных Штатов за последние 100 лет.
Представитель российского внешнеполитического ведомства Андрей Крутских заявил, что РФ не будет давать США гарантии невмешательства в выборы в одностороннем порядке, отметив, что если американский посол Хантсман «всерьез ждет от России
каких-то  подобных гарантий, то он ошибся страной».
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