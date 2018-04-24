Новый посол США в России посетит столицу Приморья

Американский посол Джон Мид Хантсман строил планы посетить Владивосток в ноябре 2017 года, но отменил свой визит, узнав, что власти региона не нашли времени в своем графике для встречи с ним. Об этом сообщили «Вести:Приморье».

По данным региональных СМИ, дипломат проведет встречи с выпускниками обменных программ США , представителями неправительственных организаций, корреспондентами, а также деятелями культуры.

Стоит отметить, что на сайте консульства США во Владивостоке информации о визите столицу Приморья Хантсмана нет.

Сын миллиардера Джон Мид Хантсман в 32 года стал самым молодым послом в истории Соединенных Штатов за последние 100 лет.

каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной».