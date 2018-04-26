Почти тысячу новых дорожных знаков установят во Владивостоке в 2018 году

Около 40 миллионов рублей направит администрация Владивостока на повышение безопасности дорожного движения в городе в течение этого года. О предпринимаемых мерах доложили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Приморском крае под председательством вице-губернатора Дмитрия Маризы.

Как доложил заместитель главы Владивостока Леонид Вильчинский , в текущем году в городе установят почти тысячу дорожных знаков, нанесут более 420 километров горизонтальной разметки, а также более 12 тысяч квадратных метров вертикальной разметки, в том числе на пешеходных переходах, автобусных остановках.

«Помимо этого отремонтируем и заменим почти 3 километра повреждённых в результате ДТП дорожных ограждений — леерных, барьерных и парапетных», — уточнил заместитель главы города.

Также, по словам Леонида Вильчинского, в течение года дорожные службы обеспечивают безаварийную работу 86 городских светофоров.

Леонид Вильчинский добавил, что в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год запланированы ремонт нескольких улиц с установкой новых дорожных знаков, леерных ограждений и нанесением дорожной разметки.

«Капитальный ремонт пройдёт на улицах Светланской, Коммунаров, Бестужева, Русской, Порт-Артурской, Карьерной, Адмирала Кузнецова от улицы Адмирала Юмашева, на улице Прапорщика Комарова от Пограничной до Алеутской и от Океанского проспекта до Уборевича, а также на улицах Спортивной и 50 лет ВЛКСМ», — пояснил заместитель главы Владивостока.

Вице-губернатор Приморья Дмитрий Мариза акцентировал внимание глав муниципалитетов на необходимости повышения дорожной безопасности вблизи школ и других детских учреждений.

«Конечно, все пешеходные переходы у нас должны соответствовать нормативам. Но мы понимаем, что бюджеты не позволяют сделать это одномоментно. Однако переходы вблизи школ должны быть оборудованы по всем стандартам в первую очередь», — обозначил задачу заместитель главы региона.

Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2020 годы.

Главные задачи программы — сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи пострадавшим в результате ДТП, повышение ответственности всех участников дорожного движения.