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Военный самолет разбился в Тунисе
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Военный самолет разбился в Тунисе 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Un avion militaire de type appartenant à l’armée de l’air tunisienne s’est écrasé aux environs de la base militaire de Sfax, pour des raisons encore inexpliquées. https://t.co/Uo7Bt1kD6K
— AeroTunisie.com (@AeroTunisie) 23 апреля 2018 г.
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