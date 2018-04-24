СМИ: Украина запретила въезд вице-мэру Линца из-за посещения Крыма

ВЕНА, 24 апреля. / ТАСС /. Киев внес вице-мэра города Линц (федеральная земля Верхняя Австрия ) Детлефа Виммера в список лиц, которым запрещен въезд на Украину . Об этом сообщила во вторник австрийская газета Neues Volksblatt со ссылкой на украинского посла в Австрии Александра Щербу.

"Виммер был внесен в список невъездных лиц, и я ему об этом сообщил", — сказал Щерба и добавил, что такое решение было принято из-за посещения австрийским политиком российского полуострова Крым . Украинский дипломат также отметил, что в этом списке есть и другие австрийские политики.

Как отмечает издание, присутствие в запрещенном списке ограничивает возможность Виммера осуществлять его профессиональную деятельность в части программы партнерства между городами. Виммер отвечает в городском магистрате за партнерство городов, и одним из городов-побратимов Линца выступает украинское Запорожье . Там в ближайшем будущем должен пройти международный конгресс, в котором должны принимать участие представители Линца. «Виммер не сможет принять в нем участие», — подчеркнул посол.

В свою очередь сам вице-мэр Линца заметил, что " украинское правительство совершает самострел, ограничивая партнерство городов". «Таким образом у нас будет больше ресурсов направлено на другие кооперации, к примеру, с Россией Китаем », — заметил Виммер.

Детлеф Виммер принимал участие в четвертом Ялтинском международном экономическом форуме 19-21 апреля. 6-7 ноября 2017 года австрийский политик вместе с другими европейскими представителями участвовал в III Международной конференции «Крым в современном международном контексте» в Ялте. Тогда Виммер вместе с депутатом австрийского парламента Хансом— Йоргом Йеневайном рассказал корреспонденту ТАСС перед визитом, что успешное будущее возможно только на основе тесного сотрудничества Центральной Европы и Восточной Европы, поэтому они всегда предпринимают всевозможные шаги для развития сотрудничества и отмены санкций против России.