Ещё
Джордж Буш госпитализирован
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джордж Буш госпитализирован 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Джордж Буш находится в реанимации.
Бывший президент США 93-летний Джордж Буш-старший госпитализирован и находится в реанимации. Об этом сообщает CNN.
ТК «Звезда»: последние новости
Памятник Борису Ельцину установили в Москве На Балтийском флоте прошел сбор военных психологов Военный самолет разбился в Тунисе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»595
Россию ждут новые санкции17
Россия поставила США серьезное условие293
В России рассказали о ненужности в космосе121
Климкин сделал грубую ошибку65
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение