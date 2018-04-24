К Сатане на майские: что за праздник мы отмечаем 1 мая

Майские праздники отмечают не только на постсоветском пространстве. В той или иной форме в это время что-то празднуют и на территории всей Европы. Это могут быть хороводы вокруг Майского древа, разведение костров или просто невинный выезд на природу с едой и выпивкой. И все это — отголоски совсем иного праздника, который предки современных европейцев отмечали еще тысячи лет назад— Вальпургиевой ночи. Он выпадает на ночь с 30 апреля на 1 мая.

Древность

Предок Вальпургиевой ночи — праздник Флоралий. Сабиняне, проживавшие на территории Центральной Италии , справляли его еще три тысячи лет назад. А в VIII веке до н.э. его начали официально отмечать римляне. Праздник был посвящен богине цветов и весны Флоре, «родственнице» древнегреческой Хлориды.

Игры в честь Флоры шли с 28 апреля по 3 мая. Это был веселый праздник римского плебса. Дома и столы украшались охапками весенних цветов, народ пил, ел, гулял и веселился. В празднике активное участие принимали римские проститутки. Сексуальная свобода в эти дни зашкаливала.

Флоралии, хоть и в несколько облагороженном, «городском» виде сохраняли память о деревенских праздниках прихода весны. Главной целью сельчан в это время было помочь пробуждающейся природе и обеспечить урожай и плодородие. С этой целью поселяне массово предавались греху, а также обильно выпивали и закусывали.

Ровно так же отмечали 1 мая в кельтских странах — в Ирландии , Шотландии, Уэльсе. Праздник Бельтайн был посвящен богу солнца и плодородия Беленусу. Важной частью праздника были церемонии, связанные с цветущей ветвью, Майским шестом или Майским древом. Молоденькое дерево срубали, потом украшали лентами, ставили на возвышенном месте и устраивали вкруг него пляски. Кстати, наш хоровод вокруг новогодней елочки идет именно от этой традиции.

Вечером, призывая Беленуса, кельты разжигали костры и прыгали через них. По поверью, это помогало богу солнца выше подниматься в небе и обеспечивало высокие всходы зерновых. После полуночи парни и девушки удалялись в леса и ночь напролет занимались там стимуляцией того самого плодородия.

Первомай праздновали по всей Европе под разными именами. Но суть у него везде была одна — помочь природе пробудиться от зимнего оцепенения и обеспечить урожай.

Темные века

Шли века, пала Римская империя, началось великое переселение народов. Европа еле выжила во всех этих катастрофах. Однако от Гибралтара до Тары местные жители продолжали с удовольствием отмечать Первомай по заветам предков.

Христианские миссионеры попытались извести неприличный праздник. Однако паства хранила верность своим традициям. Тогда святые отцы решили праздник подменить.

Примерно в 860-х гг. германскому епископу Отгару Айхшеттскому явилась во сне Вальбурга — настоятельница Хайденхеймского монастыря, скончавшаяся за сто лет до этого. Вальбурга пожаловалась епископу на осквернение своей могилы. Тот немедленно велел перенести ее останки и торжественно перезахоронить. Вокруг мощей был организован хайп — они якобы мироточили и совершали чудеса. Появились жития Вальбурги, в которых описывались многочисленные сотворенные ею чудеса.

Уже в 870 году папа римскй Адриан II канонизировал покойницу. День святой Вальпургии, по интересному совпадению, выпал как раз на 1 мая. Теперь всем порядочным христианам в этот день полагалось ходить в церковь и молиться святой, а не участвовать в богомерзких языческих обрядах.

Но сложная интрига церковников успеха не имела. На протяжении столетий народ продолжал отмечать Первомай, просто теперь языческие обряды приходились на день — или ночь — святой Вальпургии.

Практически все древние ритуалы сохранились, хотя и были перетолкованы. Костры теперь разжигались, якобы, для того, чтобы защитить людей от ведьм, носившихся в ночном воздухе. Для этой же цели били в церковные колокола.

Майское дерево продолжали водружать и водить вокруг него хороводы. Никуда не делся и любимый молодежью обычай уходить ночью в леса. Еще в XVI веке, спустя восемьсот лет после «христианизации» Первомая, английский писатель с горечью отмечал: «Я слышал от людей, весьма почтенных, … что едва ли одна треть из ушедших в леса…ста девушек возвращалась домой столь же целомудренной».

Инквизиция

Первомай окончательно стал Вальпургиевой ночью только с расцветом инквизиции, в эпоху Возрождения. Днем люди праздновать боялись, осталось собираться в темное время суток. Места для сбора выбирали отдаленные, пустынные. Таким была, например, Брокенская гора в Германии, Блокула в Швеции или Лысая гора в Киеве.

Любой участник Вальпургиевой ночи мог быть объявлен ведьмой или ведьмаком. Несчастное создание попадало в руки инквизиции и под пыткой рассказывало совершенно чудовищные вещи о первомайской ночи. Из протоколов допросов мы знаем ее примерный сценарий.

Ночью, когда все засыпали, женщины раздевались догола и натирались особой мазью. Непременным ее компонентом был жир, вытопленный из тела младенца, которого ведьма заранее собственноручно убивала.

Намазавшись мазью и обмазав ею метлу или палку, ведьма вылетала в печную трубу и неслась на место общего сбора. Там ее встречал сам Сатана. Он мог принять вид козла, волка или лисицы. В Швеции, впрочем, он выглядел просто как здоровенный, рыжебородый дядька в красных штанах и сером кафтане.

Ведьмы преклонялись перед Сатаной, но при этом все делали наоборот. Вместо того, чтобы опуститься на колени, садились на корточки. Вместо того, чтобы склонить голову, закидывали ее назад. Потом они целовали дьявола в неудобосказуемые места и служили адскую мессу — все церковные песнопения извращались, а в качестве причастия поедался только что зарезанный младенец.

Затем следовал пир. Здесь могли подавать деликатесы, а могли и всякую дрянь — типа полусгнивших конечностей трупов. Самые бедные ведьмы рассказывали, что ели у дьявола щи, кашу, да молоко — нетрудно представить, как голодали в реальности эти женщины, если такая еда казалась им пиршеством.

После ужина шли танцы — танцевали обязательно спиной к спине, чтобы все было «не как у людей». А заканчивалась Вальпургиева ночь свальным грехом. По поверьям того времени, от соития ведьмы и черта рождались карлики, уроды, жабы и змеи. Еще в XVIII веке простой народ буквально веровал в то, что философа Вольтера его матушка родила от Сатаны.

Бонусом ко всей церемонии могло быть избиение младенцев. Дело в том, что некоторые ведьмы в ходе Вальпургиевой ночи разрешались от бремени. Новорожденных клали на алтарь, использовавшийся во время черной мессы. А перед рассветом ведьмы кидались на младенцев, разрывали их и уносили с собой их сердца и прочие части, необходимые для колдовства.

Историки до сих пор спорят, чем порождался этот адский бред, на основании которого были казнены тысячи людей. То ли на несчастных так действовали изощренные пытки в подвалах инквизиции. То ли они пересказывали свои галлюцинации, вызванные приемом белены — она входила в состав «ведьмовской» мази. Возможно, измененное состояние сознания «ведьмам» обеспечивала спорынья, которой часто была заражена рожь и ржаная мука. Или же это была просто литературная традиция, под которую инквизиторы подгоняли невнятные выкрики обвиняемых под пыткой.

Современность

Сегодня Вальпургиева ночь стала популярным и хорошо продаваемым развлечением для туристов. Ее празднуют и нео-язычники, и энтузиасты нью-эйджа, и последователи Алистера Кроули . Народная мифология США гласит, что сверхбогатые люди, мировое «тайное правительство», собираясь в лесу по весне, поклоняются там дьяволу. Подробное изображение обряда можно увидеть в пятом сезоне «Карточного домика».

А вот позитивные традиции весеннего праздника плодородия сохранились, как ни парадоксально, в Дне Труда. Американские пролетарии чрезвычайно удачно назначили этот день на 1 мая, хотя поводом к дате был расстрел демонстрации в Чикаго , состоявшийся не 1, а 4 мая.

В этот день трудящиеся стран мира выезжают на природу, выпивают и обильно закусывают. Танцы и разгул прилагаются в ассортименте. В общем, наши современники отмечают приход весны по заветам предков. Мифологическую образность использовал даже упертый атеист В. И. Ленин, утверждавший, что 1 мая рабочие «празднуют свое пробуждение к свету и знанию.»