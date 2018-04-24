В МГУ пройдет день первой помощи 

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. День первой помощи, организованный спасателями и Минздравом РФ, пройдет во вторник на территории МГУ им. Ломоносова, сообщает МЧС России.
"Участников и гостей праздника ждут тематические мероприятия, которые пройдут на специальных площадках. На одной из них все желающие смогут получить навыки оказания первой помощи от опытных специалистов и потренироваться в их применении на манекенах-тренажерах", — говорится в сообщении.
По словам организаторов, цель мероприятия — вызвать интерес к обучению навыкам первой помощи в течение так называемого «золотого» часа, когда организм человека, получившего сильные и серьезные повреждения, поддерживает стабильное состояние.
Благодаря таким проектам любой, не имея специального образования, может в экстремальной ситуации спасти жизнь человека, отмечают в ведомстве.
В рамках мероприятия в главном здании МГУ пройдет круглый стол по актуальным вопросам первой помощи, в нем примет участие глава МЧС Владимир Пучков.