В МГУ пройдет день первой помощи

"Участников и гостей праздника ждут тематические мероприятия, которые пройдут на специальных площадках. На одной из них все желающие смогут получить навыки оказания первой помощи от опытных специалистов и потренироваться в их применении на манекенах-тренажерах", — говорится в сообщении.

По словам организаторов, цель мероприятия — вызвать интерес к обучению навыкам первой помощи в течение так называемого «золотого» часа, когда организм человека, получившего сильные и серьезные повреждения, поддерживает стабильное состояние.

Благодаря таким проектам любой, не имея специального образования, может в экстремальной ситуации спасти жизнь человека, отмечают в ведомстве.