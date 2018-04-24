Полковник Захарченко — не миллиардер, а хранитель

У миллиардов полковника МВД Дмитрия Захарченко до сих пор нет достоверной истории происхождения. Следственные органы, обвинившие Захарченко в получении нескольких взяток, считают, что свое состояние полковник нажил коррупционным путем, но при этом игнорируют ту гигантскую сумму, которая была изъята у него самого и в квартирах его родственников. Даже прокуратура , которая через суд добилась конфискации и обращения в доход государства найденных миллиардов, не стала акцентировать внимание на источники поступления этих средств, ограничившись лишь доказательством того, что ни сам Захарченко, ни его семья и многочисленные сожительницы не могли заработать эти деньги официальным путем.

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Деньги без хозяина

Захарченко был задержан 8 сентября 2016 года в здании ГУЭБиПК МВД, куда он приехал на работу. Задержание стало полной неожиданностью для успешного полковника, недавно возглавившего управление «Т» антикоррупционной полиции, занимающееся расследованиями афер в топливно-энергетической сфере. Об этом говорит тот факт, что к зданию главка он приехал на дорогостоящей иномарке, оформленной на другое лицо, в которой наличными лежали 13 млн рублей, 170 тысяч долларов и пять тысяч евро. Еще 92 тысячи евро Захарченко хранил в своем кабинете.

В этот же день оперативники ФСБ вместе со следователями провели обыски в квартирах матери и сестры Дмитрия Захарченко, обнаружив там более 360 млн рублей, 124 млн долларов и двух миллионов евро. Общая сумма изъятых средств составила порядка 8,5 млрд рублей. Оперативники также нашли тетрадь, в которой почерком матери Захарченко были записаны все суммы поступлений — при проверке они совпали с суммами изъятых средств.

Когда Генпрокуратура в конце 2017 года обратилась в Никулинский суд Москвы для обращения в доход государства найденных миллиардов, она указала, что фактическим владельцем этих денег является Дмитрий Захарченко, чей официальный доход с 2011 по 2016 год составил всего 12 млн рублей.

Разницу он якобы восполнил взятками. При этом в его уголовном деле фигурирует лишь несколько эпизодов: получение 7 млн рублей от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого за общее покровительство, 800 тысяч долларов, а также дисконтная карта, дающая 50% скидки в ресторанах La Maree от ресторатора Меди Дусса за помощь в решении сложных вопросов с правоохранительными органами, и 800 тысяч рублей от главы компании «Газпром автоматизация» Авшолума Юнаева, оплатившего Захарченко отдых в Сочи в расчете на дальнейшую взаимовыручку.

«Но указанная наличность из квартир матери и сестры Захарченко не проходит ни по одному эпизоду, вмененному Захарченко, в деле есть лишь материалы о продлении срока ее ареста. Не признан этот клад и вещественным доказательством по делу — иначе нужды продлевать арест не было бы. В обвинительном заключении нет ни слова о том, откуда взялись эти миллиарды. Говорится лишь о взятках, несоизмеримо меньших по масштабу», — пишет издание «Новое время»».

По версии издания, «клад» у Захарченко — это деньги неких очень состоятельных людей, возможно, сидящих на госконтрактах от РЖД , которым полковник ГУЭБиПК понадобился в качестве гаранта при заключении какой-то сделки. Таким образом, полицейский выступал в роли гарантийной банковской ячейки, только с более высоким уровнем конфиденциальности, так как деньги были явно «отмыты» за рубежом — об этом говорит наличие среди купюр долларов в упаковках со штампом Федеральной резервной системы США

«Поскольку эти многомиллиардные транзакции были нелегальными, проводились по серым схемам, в сейфах обычных банков деньги находиться не могли. Тем более на счетах: речь шла об уже обналиченных капиталах. У Захарченко обнаружили деньги из банка «Новое время» со штампом выдачи в 2014 году. Также в квартире были найдены целлофановые упаковки с долларами, имеющими штамп нескольких банков Федеральной резервной системы (ФРС) США . Кроме того, были упаковки со штампами ВТБ Сбербанка , КБ «Московское ипотечное агентство». В последнем, кстати, на должности советника председателя работал отец полковника», — пишет «Новое время».

Юрист семьи Захарченко рассказал журналистам, что большая часть банковских упаковок на деньгах была датирована июнем и июлем 2016 года — примерно за два месяца до ареста полковника.

«Из всего этого следует, что речь, скорее всего, шла о длинной цепочке обналички: сперва средства каких-то крупных фирм по фиктивным контрактам оказывались на счетах зарубежных банков, затем обналичивались и передавались сумками и чемоданами. И в какой-то момент они оказались у Захарченко, передать же их дальше помешали внезапные обыски. При этом один из бывших подчиненных полковника в ГУЭБе заявил NT, что чекисты уже знали о деньгах и дело возбуждалось для их официального обнаружения и ареста», — предполагает «Новое время».

Деньги с железной дороги

Андрей Крапивин. Одной из версий происхождения миллиардов называлась плата, якобы получаемая Захарченко за крышевание крупных бизнесменов, которые долго и успешно обрабатывали подряды РЖД на десятки и сотни миллиардов рублей. Среди знакомых Захарченко называется бывший советник экс-главы РЖД Владимира Якунина

В разговорах, которые Захарченко вел со своим осведомителем Анатолием Пшегорницким, упоминаются имена президента РЖД Олега Белозерова и вице-премьера правительства Аркадия Дворковича , который лоббировал интересы председателя совета директоров ГК «Сумма» Зиявудина Магомедова, забравшего большое количество крупных подрядов РЖД, а ныне арестованного за хищение 2,5 млрд рублей.

Эти беседы косвенно подтверждают железнодорожное происхождение миллиардов Захарченко. Однако следствие стесняется или боится отрабатывать эту версию, при которой под подозрение могут попасть очень высокопоставленные винтики государственной машины.

Загадку во всю эту историю вносят и выводы экспертизы, которая показала, что ни на купюрах, ни в квартире, где они хранились, не было обнаружено никаких следов ДНК полковника-миллиардера.