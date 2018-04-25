Стресс-тест для экономики: рубль ищет новую точку опоры 

В последнее время геополитическая напряженность значительно усилилась. В значительной мере этому способствовал новый раунд антироссийских санкций со стороны США. Риски новых волн санкций также не снимаются. Таким образом, экономический прогноз для России сейчас как никогда зависит от геополитики. Неблагоприятное воздействие внешнего фона усугубляется отсутствием полной ясности в отношении внутренней экономической повестки. В этих условиях потенциал роста российской экономики, вероятно, ограничен 1,5%, что крайне осложняет задачу достижения темпов роста, сопоставимых с мировыми (около 4%). Дополнительные риски несут в себе сохраняющиеся в рамках санкций ограничения на импорт технологий. Высокий уровень неопределенности продолжит выступать тормозом для более активного начала нового инвестиционного цикла. По нашим оценкам, рост ВВП в 2018 году может составить 1.2%.
Потребительская активность остается сильной стороной российской экономики. После заметного падения в 2015-2016 г.г. в апреле 2017 г. розничная торговля вышла в плюс и продолжает расти (+2,2% в годовом выражении в I квартале), что поддерживается устойчивой положительной динамикой реальных заработных плат (+9,5% за аналогичный период). Последнее в значительной степени было обеспечено индексаций заработных плат в госсекторе в рамках исполнения «майских указов». Показатели потребительской уверенности вернулись к уровням 2013 года, обещая продолжение роста потребления в 2018 году. Похоже, что именно потребление, а не инвестиции может снова стать основным драйвером роста в 2018 году. Ослабление курса рубля и возможное связанное с ним ускорение инфляции пока лишь немного ухудшили данный прогноз.
Рубль в поисках нового равновесия
Очередной раунд американских санкций, напряженная обстановка в Сирии и опасения дальнейшей эскалации в отношениях между США и РФ стали причиной снижения курса рубля в начале апреля на 6,5%. На фоне снизившегося градуса напряженности рубль постепенно нащупывает новое равновесие в районе отметки 61 рубль за доллар, однако, восстановление до уровней начала года (57-58 рублей за доллар) представляется маловероятным из-за устойчивого увеличения премии за страновой риск. В отличие от ситуации 2015 года нефть обеспечивает рублю достойную поддержку. На фоне сохраняющейся неопределенности риски по рублю будут оставаться смещенными в сторону ослабления. Валюта продолжит весьма активно реагировать на любые новости по теме санкций.
Стресс-тест для макроэкономической политики
В последнее время ЦБ и Министерство финансов РФ приложили немало усилий для повышения качества макроэкономической политики в России. Стрессовая ситуация на рынках в начале апреля испытала систему на прочность. Режим таргетирования инфляции, который действует с 2015 года, и рост доверия к политике ЦБ РФ снизили масштабы возможного давления на рынки и, вероятно, позволят сгладить макроэкономические последствия этого всплеска волатильности. Бюджетное правило, установленное в начале 2016 года, позволило подойти к очередному эпизоду турбулентности с дополнительными $27 млрд золотовалютных резервов. Причем накопление резервов возобновилось после того, как ситуация на рынках стабилизировалась. Благодаря рекордно низкой инфляции в марте (2,2% в годовом исчислении), инфляция по итогам 2018 года, вероятно, лишь незначительно превысит целевую отметку в 4%. Вполне естественно, что в ближайшие месяцы ЦБ приостановит цикл снижения ключевой ставки, чтобы оценить насколько апрельское ослабление рубля отразилось на инфляции. Однако в отсутствие новых значимых волн расширения санкций во втором полугодии вполне может произойти еще два снижения ставки по 25 базисных пунктов.
С введением новых санкций премия за страновой риск увеличилась с менее чем 110 пунктов по 5-летним CDS до более 140 пунктов. При этом показательно, что, несмотря на довольно существенное ужесточение санкций, показатель CDS остается ниже своих средних значений 2010-2013 годов, когда санкций еще не было. В значительной степени это следствие более качественной макроэкономической политики, которая повысила устойчивость российской экономики. Бюджет стал сбалансированным при значительно более низких ценах на нефть (сейчас — менее $60 за баррель против более $100 за баррель в 2013 году). Политика ЦБ имеет четкие цели, которые достигаются. Это весьма важные достижения, которые позволят экономике более уверенно смотреть в такое неопределенное будущее.