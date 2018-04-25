Стресс-тест для экономики: рубль ищет новую точку опоры

В последнее время геополитическая напряженность значительно усилилась. В значительной мере этому способствовал новый раунд антироссийских санкций со стороны США . Риски новых волн санкций также не снимаются. Таким образом, экономический прогноз для России сейчас как никогда зависит от геополитики. Неблагоприятное воздействие внешнего фона усугубляется отсутствием полной ясности в отношении внутренней экономической повестки. В этих условиях потенциал роста российской экономики, вероятно, ограничен 1,5%, что крайне осложняет задачу достижения темпов роста, сопоставимых с мировыми (около 4%). Дополнительные риски несут в себе сохраняющиеся в рамках санкций ограничения на импорт технологий. Высокий уровень неопределенности продолжит выступать тормозом для более активного начала нового инвестиционного цикла. По нашим оценкам, рост ВВП в 2018 году может составить 1.2%.

Потребительская активность остается сильной стороной российской экономики. После заметного падения в 2015-2016 г.г. в апреле 2017 г. розничная торговля вышла в плюс и продолжает расти (+2,2% в годовом выражении в I квартале), что поддерживается устойчивой положительной динамикой реальных заработных плат (+9,5% за аналогичный период). Последнее в значительной степени было обеспечено индексаций заработных плат в госсекторе в рамках исполнения «майских указов». Показатели потребительской уверенности вернулись к уровням 2013 года, обещая продолжение роста потребления в 2018 году. Похоже, что именно потребление, а не инвестиции может снова стать основным драйвером роста в 2018 году. Ослабление курса рубля и возможное связанное с ним ускорение инфляции пока лишь немного ухудшили данный прогноз.

Рубль в поисках нового равновесия

Очередной раунд американских санкций, напряженная обстановка в Сирии и опасения дальнейшей эскалации в отношениях между США и РФ стали причиной снижения курса рубля в начале апреля на 6,5%. На фоне снизившегося градуса напряженности рубль постепенно нащупывает новое равновесие в районе отметки 61 рубль за доллар, однако, восстановление до уровней начала года (57-58 рублей за доллар) представляется маловероятным из-за устойчивого увеличения премии за страновой риск. В отличие от ситуации 2015 года нефть обеспечивает рублю достойную поддержку. На фоне сохраняющейся неопределенности риски по рублю будут оставаться смещенными в сторону ослабления. Валюта продолжит весьма активно реагировать на любые новости по теме санкций.

Стресс-тест для макроэкономической политики

В последнее время ЦБ Министерство финансов РФ приложили немало усилий для повышения качества макроэкономической политики в России. Стрессовая ситуация на рынках в начале апреля испытала систему на прочность. Режим таргетирования инфляции, который действует с 2015 года, и рост доверия к политике ЦБ РФ снизили масштабы возможного давления на рынки и, вероятно, позволят сгладить макроэкономические последствия этого всплеска волатильности. Бюджетное правило, установленное в начале 2016 года, позволило подойти к очередному эпизоду турбулентности с дополнительными $27 млрд золотовалютных резервов. Причем накопление резервов возобновилось после того, как ситуация на рынках стабилизировалась. Благодаря рекордно низкой инфляции в марте (2,2% в годовом исчислении), инфляция по итогам 2018 года, вероятно, лишь незначительно превысит целевую отметку в 4%. Вполне естественно, что в ближайшие месяцы ЦБ приостановит цикл снижения ключевой ставки, чтобы оценить насколько апрельское ослабление рубля отразилось на инфляции. Однако в отсутствие новых значимых волн расширения санкций во втором полугодии вполне может произойти еще два снижения ставки по 25 базисных пунктов.

С введением новых санкций премия за страновой риск увеличилась с менее чем 110 пунктов по 5-летним CDS до более 140 пунктов. При этом показательно, что, несмотря на довольно существенное ужесточение санкций, показатель CDS остается ниже своих средних значений 2010-2013 годов, когда санкций еще не было. В значительной степени это следствие более качественной макроэкономической политики, которая повысила устойчивость российской экономики. Бюджет стал сбалансированным при значительно более низких ценах на нефть (сейчас — менее $60 за баррель против более $100 за баррель в 2013 году). Политика ЦБ имеет четкие цели, которые достигаются. Это весьма важные достижения, которые позволят экономике более уверенно смотреть в такое неопределенное будущее.