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Комитет сената одобрил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря
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Комитет сената одобрил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря 

РИА Новости 1 час назад
КОМИТЕТ СЕНАТА США ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ ОДОБРИЛ КАНДИДАТУРУ МАЙКА ПОМПЕО НА ПОСТ ГОССЕКРЕТАРЯ, ТЕПЕРЬ ЕГО ДОЛЖЕН УТВЕРДИТЬ ПОЛНЫЙ СОСТАВ ПАЛАТЫ
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