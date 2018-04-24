Валентина Матвиенко: Россия никогда не откажется от своих принципиальнх правил

В речи Матвиенко поблагодарила страну за то, что та не стала присоединяться к антироссийским санкциям, сообщает телеканал «Россия 24». А также отметила, что народ Боснии и Герцеговины, как никто другой, на себе испытал «навязывание решений извне, использование языка силы и ультиматумов, и знает им цену».