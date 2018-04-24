Валентина Матвиенко: Россия никогда не откажется от своих принципиальнх правил 

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что провокация в Сирии и дело Скрипалей — это звенья одной цепи. Об этом она сказала на выступлении в парламенте Боснии и Герцеговины, причем оно стало первой речью зарубежного парламентария в Боснийской Ассамблее.
В речи Матвиенко поблагодарила страну за то, что та не стала присоединяться к антироссийским санкциям, сообщает телеканал «Россия 24». А также отметила, что народ Боснии и Герцеговины, как никто другой, на себе испытал «навязывание решений извне, использование языка силы и ультиматумов, и знает им цену».