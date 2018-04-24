На федеральном уровне подняли вопрос о финансовых стимулах для ОПК

В числе 35 экспертов были представители законодательных и исполнительных органов власти, министерств и ведомств, промышленных предприятий, научных и общественных организаций, ведущих вузов, аналитических компаний, специалисты в сфере ГОЗ.

— Вы знаете, что на заседании Госсовета 5 апреля президент России остановился на одной из масштабных задач, стоящих перед страной, — развитии конкуренции как базового условия для экономического и технологического развития общества. Анализ конкурентной среды и выработка предложений по ее развитию в сфере ГОЗ являются важнейшими направлениями деятельности нашего совета, — отметил председатель Экспертного совета в сфере ГОЗ ФАС РФ Сергей Маев

За три года работы совета по его инициативе было реализовано немало успешных проектов, в числе которых — внедрение прогрессивных государственных контрактов, мотивационной модели ценообразования, системы внутреннего контроля соблюдения законодательства в сфере ГОЗ, антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.

На первом заседании этого года эксперты обсудили возможность внедрения в оборонной сфере модели стимулирующих контрактов, поскольку сейчас в госконтрактах есть только санкционные меры. Как считает руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере ГОЗ Татьяна Каменская, внедрение поощрительной системы позволит в целом повысить заинтересованность в исполнении ГОЗ. Рабочая группа предлагает разработать и внедрить меры стимулирования исполнителей госзаказа при достижении определенных показателей, например, таких как досрочная поставка, снижение издержек и достижение технических решений. Стимулирующие госконтракты есть в западной практике ОПК, в России они применяются пока только в энергетической сфере.

— Все, конечно, понимают, что ситуация постоянного давления на предприятия не способствует решению стоящих задач. Тем более что все сейчас ищут стимулы для развития экономики, — прокомментировал заместитель руководителя ФАС РФ, сопредседатель экспертного совета Даниил Фесюк . — Примеры таких инвестиционных соглашений со стороны государства есть в истории России, причем еще прошлых веков. Только сейчас их нужно адаптировать к современным реалиям. Мы ждем положительного эффекта в ближайшее время. Думаю, что в наших силах проделать эту работу в течение текущего года.

— Сама идея очень интересная, но я не думаю, что в рамках существующих механизмов по формированию и финансированию ГОЗ она жизнеспособна, — прокомментировал инициативу генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев . — Есть источники, в которых эта бонусная составляющая может присутствовать, и есть твердая фиксированная цена, в ее рамках трудно двигаться туда-сюда. Здесь много аспектов, их надо дополнительно изучать.

Также на заседании был затронут вопрос о взаимодействии промышленности с институтом военных представительств (ВП) Минобороны . По этой теме накопилось довольно много проблем. Наиболее остро сейчас стоит вопрос распределения ответственности за исполнение ГОЗ.

— При возникновении сложных ситуаций, например, при недопоставках комплектующих, предприятия вынуждены организовывать сверхурочную работу. Но не всегда они находят должный отклик в организации такой сверхурочной работы со стороны ВП, — отметил Олег Лавричев. — Также считаю, что ответственность за выполнение гособоронзаказа должна быть распределена, в том числе и на работающие на предприятиях ВП, так как мы все участники одного процесса. Необходимо ввести соответствующие законодательные нормы.

Вопрос о роли и месте института военных представительств при исполнении ГОЗ будет детально рассмотрен уже на следующем заседании экспертного совета.