Генпрокуратура подготовит экспертов по обзору Конвенции ООН о коррупции

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации 24 апреля 2018 года запланировано открытие курсов по подготовке правительственных экспертов, участвующих в механизме обзора хода осуществления Конвенции ООН против коррупции. Они впервые будут проведены специалистами Управления ООН по наркотикам и преступности в новом расширенном формате", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточняет ГП, новый формат подразумевает углубленное изучение требований к внедрению в законодательство разных стран положений главы 2 «Меры по предупреждению коррупции» и главы 5 «Меры по возвращению активов» Конвенции.

Запланированы практические занятия, ознакомление с порядком проведения согласительных процедур, организацией телеконференций, составлением проектов отчетов, выполнение интерактивных упражнений, тренинги и круглый стол по результатам семинара. Также участники смогут обменяться своими собственными национальными наработками по борьбе с коррупцией.

Генпрокуратура поясняет, что группы правительственных экспертов были созданы странами-участниками Конвенции ООН против коррупции для мониторинга исполнения ее положений. «Эксперты оказывают государствам-участникам содействие в выполнении положений Конвенции, помощь национальным юрисдикциям в объективной и непредвзятой оценке национальных нормативных правовых актов, в выявлении имеющихся пробелов, определении и преодолении существующих трудностей в работе данного механизма», — уточняется в сообщении.

Как сообщает ГП, впервые такие занятия по инициативе России прошли в 2012 году на базе Генеральной прокуратуры РФ, и после высокой оценки курсов со стороны УНП ООН и экспертов-участников обучение продолжилось в 2013, 2014 и 2017 годах. Круг участников значительно расширился, также как и формат обучающей программы, и за все эти годы обучение прошли правительственные эксперты из более чем 70 стран мира.