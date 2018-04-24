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Генпрокуратура подготовит экспертов по обзору Конвенции ООН о коррупции
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Генпрокуратура подготовит экспертов по обзору Конвенции ООН о коррупции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Специалисты Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) 24 апреля проведут в новом расширенном формате курсы по подготовке правительственных экспертов-участников обзора осуществления Конвенции ООН против коррупции, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации 24 апреля 2018 года запланировано открытие курсов по подготовке правительственных экспертов, участвующих в механизме обзора хода осуществления Конвенции ООН против коррупции. Они впервые будут проведены специалистами Управления ООН по наркотикам и преступности в новом расширенном формате", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как уточняет ГП, новый формат подразумевает углубленное изучение требований к внедрению в законодательство разных стран положений главы 2 «Меры по предупреждению коррупции» и главы 5 «Меры по возвращению активов» Конвенции.
Запланированы практические занятия, ознакомление с порядком проведения согласительных процедур, организацией телеконференций, составлением проектов отчетов, выполнение интерактивных упражнений, тренинги и круглый стол по результатам семинара. Также участники смогут обменяться своими собственными национальными наработками по борьбе с коррупцией.
По сообщению ведомства, в церемонии открытия примут участие первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, представители ФАС, МИД, Минфина, а также 20 иностранных правительственных экспертов из Австрии, Алжира, Беларуси, Ирака, Иордании, Киргизии, Камбоджи, Ливана, Мальдив, ОАЭ, Папуа — Новой Гвинеи, России, Туниса, Туркменистана и Хорватии.
Генпрокуратура поясняет, что группы правительственных экспертов были созданы странами-участниками Конвенции ООН против коррупции для мониторинга исполнения ее положений. «Эксперты оказывают государствам-участникам содействие в выполнении положений Конвенции, помощь национальным юрисдикциям в объективной и непредвзятой оценке национальных нормативных правовых актов, в выявлении имеющихся пробелов, определении и преодолении существующих трудностей в работе данного механизма», — уточняется в сообщении.
Как сообщает ГП, впервые такие занятия по инициативе России прошли в 2012 году на базе Генеральной прокуратуры РФ, и после высокой оценки курсов со стороны УНП ООН и экспертов-участников обучение продолжилось в 2013, 2014 и 2017 годах. Круг участников значительно расширился, также как и формат обучающей программы, и за все эти годы обучение прошли правительственные эксперты из более чем 70 стран мира.
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