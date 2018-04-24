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Сведениям о метро не следует попадать в открытый доступ
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Сведениям о метро не следует попадать в открытый доступ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
На совещании у главы комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности сенаторам предстоит рассмотреть вопрос госзакупок, которые осуществляют транспортные предприятия, такие как Метрополитен, аэропорты и т.д.
Стоит напомнить, что согласно закону о госзакупках, госзакупки крупных госкомпаний, в том числе и транспортных, с этого года должны осуществляться на электронных площадках.
При этом в свободном доступе оказываются сведения транспортной инфраструктуры, которые имеют стратегическое значение. При всей важности этих сведений, они однако не входят в перечень информации, подпадающей под действие закона о гостайне.
Руководство Метропролитена при этом считает, что выкладывание сведений о метро в открытый доступ на электронных площадках госзакупок представляет угрозу транспортной безопасности. Какой выход предложат сенаторы, станет известно по итогам совещания.
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