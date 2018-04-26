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В Ингушетии определились обладатели премии BlogING-2018 в пяти номинациях
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В Ингушетии определились обладатели премии BlogING-2018 в пяти номинациях 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Экспресс-газета
МАГАС, 26 апреля. /ТАСС/. Первые обладателей премии всероссийского форума блогеров BlogING-2018 определились в Магасе. Торжественная церемония награждения прошла в Доме торжеств, передает корреспондент ТАСС.
Премия в номинации лучший блог вручили Ренату Губайдулину, открытием года признали проект «КАЗУС ШОУ» Вахи Бештоева, в номинации скандал года премию забрал блогер Иван Эфиров, приз зрительский симпатий достался проекту Линкор. В главной номинации «Прорыв года» победил YouTube-проект команды блогера Юрия Еремина.
"Мы просто восхищены этими потрясающими пейзажами, многие участники и ребята из моей команды жалеют, что только сейчас попали в Ингушетию и на Кавказ. Мы уверены, что это не единичная поездка, а форум этот — хорошая возможность показать людям, живущим в других регионах страны, насколько красиво и уютно может быть на Кавказе", — рассказал Еремин.
Форум блогеров BlogING-2018 проходит в Ингушетии с 24-26 апреля. Он собрал порядка 50 ведущих блогеров, которые ведут аккаунты в YouTube, Instagram, в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». У всех участников аудитория подписчиков от 100 тысяч и выше. В течение нескольких дней они знакомились с республикой, посещая ключевые культурные и промышленные объекты, а также совершая поездки в горные районы республики.
В заключительный третий день форума блогеры пообщаются с главой республики Юнус-Беков Евкуровым в неформальной обстановке.
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