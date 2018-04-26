В Ингушетии определились обладатели премии BlogING-2018 в пяти номинациях

МАГАС , 26 апреля. / ТАСС /. Первые обладателей премии всероссийского форума блогеров BlogING-2018 определились в Магасе. Торжественная церемония награждения прошла в Доме торжеств, передает корреспондент ТАСС.

Премия в номинации лучший блог вручили Ренату Губайдулину, открытием года признали проект «КАЗУС ШОУ» Вахи Бештоева, в номинации скандал года премию забрал блогер Иван Эфиров, приз зрительский симпатий достался проекту Линкор. В главной номинации «Прорыв года» победил YouTube-проект команды блогера Юрия Еремина

"Мы просто восхищены этими потрясающими пейзажами, многие участники и ребята из моей команды жалеют, что только сейчас попали в Ингушетию и на Кавказ. Мы уверены, что это не единичная поездка, а форум этот — хорошая возможность показать людям, живущим в других регионах страны, насколько красиво и уютно может быть на Кавказе", — рассказал Еремин.

Форум блогеров BlogING-2018 проходит в Ингушетии с 24-26 апреля. Он собрал порядка 50 ведущих блогеров, которые ведут аккаунты в YouTube, Instagram, в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». У всех участников аудитория подписчиков от 100 тысяч и выше. В течение нескольких дней они знакомились с республикой, посещая ключевые культурные и промышленные объекты, а также совершая поездки в горные районы республики.

В заключительный третий день форума блогеры пообщаются с главой республики Юнус-Беков Евкуровым в неформальной обстановке.