Участники форума блогеров в Ингушетии рассказали, что их мнение о СКФО улучшилось

МАГАС , 24 апреля. / ТАСС /. Форум блогеров «BlogING-2018» стартовал в Ингушетии , в первый день участники форума смогли попробовать ингушские медовые яблоки и подняться на 100-метровую Башню Согласия в Магасе, передает корреспондент ТАСС. После первого же дня форума блогеры отмечают, что их мнение о Северном Кавказе существенно изменилось в лучшую сторону.

"Мы побывали на рыбном хозяйстве и попробовали яблоки на предприятии «Сад Гигант». Яблоки очень вкусные, медовые. Виден масштаб, нам рассказали, что сад планирует достаточно сильно занять рынок, значит, нам не страшны санкции. А вообще, это крутая возможность познакомиться ближе с Северным Кавказом и узнать, как здесь живут люди", — рассказала ТАСС блогер из Санкт-Петербурга Ирина Белка.

После посещения предприятий региона гостям показали столицу республики. Блогеры, которые не боялись высоты, поднялись на 100-метровую Башню Согласия.

"Город очень понравился, видно, что он молодой и вся инфраструктура создана для современной жизни. У меня о Кавказе было другое мнение, и этот город меня впечатлил, особенно Башня Согласия. Это было интересно, но больше я бы туда не поднялся, — боюсь высоты и стекляный пол пугает", — рассказал о своих впечатлениях основатель лаборатории YouTube-продвижения Винер Хафизов.

После прогулки по Магасу блогеры отправились в горный Джейрахский район республики. В программе второго дня форума — посещение Джейрахской долины, экскурсия по малонаселенным горным поселениям и архитектурным памятникам и застолье на Столовой горе на высоте около 3 тыс. метров.

Форум блогеров «BlogING-2018» проходит в Ингушетии с 24-26 апреля. Для регистрации на мероприятие заявки подали более 300 человек, из которых было отобрано 50, среди них блогеры из разных российских регионов, которые ведут аккаунты в Youtube, Instagram и других соцсетях. У всех участников аудитория подписчиков — от 100 тыс. и выше.