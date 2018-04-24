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Около 50 блогеров из разных регионов страны совершат «прогулку по облакам» в Ингушетии
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Около 50 блогеров из разных регионов страны совершат «прогулку по облакам» в Ингушетии 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 24 апреля. /ТАСС/. Около 50 блогеров из разных регионов России соберутся в Ингушетии на первом всероссийском форуме BlogING-2018. Их ожидают знакомство с республикой, «прогулка по облакам» и застолье на вершине Столовой горы на высоте около 3 тыс. метров, сообщила ТАСС организатор форума, вице-премьер республики Пятимат Аушева.
"Форум соберет порядка 50 ведущих блогеров российского сегмента социальных сетей, которые неравнодушны к перемене мест, впечатлениям и зрелищам и ищут вдохновение в необычных локациях. Проходить форум будет на нескольких площадках республики — это и равнинные территории, и горные районы. Самой главной «фишкой» станет своеобразная прогулка по облакам — это высокогорное путешествие по Джейрахскому району с праздничным застольем на вершине Столовой горы", — рассказала Аушева. В первый день форума для участников планируется проведение экскурсии на Мемориал славы, Башню Согласия и другие достопримечательности равнинной части республики, после чего гостей перевезут в горный район.
"В программе второго дня форума — посещение красивейших мест Джейрахской долины, масштабная экскурсия по малонаселенным горным поселениям. Участники увидят Таргимскую долину, ущелья рек Армхи и Асса, где сосредоточено множество культурно-исторических памятников. Посетят замковый комплекс Вовнушки, увидят одни из древнейших на территории России христианских храмов — Алби-Ерды и Тхаба-Ерды, а также архитектурные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал", — добавила вице-премьер.
По ее словам, во время экскурсии участников ждут мастер-классы по приготовлению ингушских национальных блюд, примерка национальных костюмов, ингушские танцы и песни в компании с артистами республики, а также ужин на вершине Столовой горы. Вечер второго дня ознаменует вручение премии в рамках форума и празднование 25-летия газеты «Ингушетия».
"Вечером 25 апреля участники форума проголосуют за опубликованные в ходе форума посты в пяти номинациях, победители получат премии BlogING-2018 и различные призы. Это произойдет на праздничном мероприятии, посвященном 25-летию газеты «Ингушетия» в Доме торжеств в Магасе. А завершится форум 26 апреля анонсированием программы следующего форума, который пройдет в 2019 году, мы планируем сделать его ежегодным и привлекать больше блогеров в наш регион не только из России, но и других стран мира", — отметила Аушева.
Мероприятие проводится по инициативе президента Ингушетии Юнус-бека Евкурова, который сам активно ведет свою страницу в, на него подписаны 174 тыс. человек.
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